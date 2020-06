Auxílio emergencial foi pago de forma indevida para 646 servidores no Alto Tietê

Pelo menos 646 servidores públicos entre municipais e estaduais do Alto Tietê obtiveram, de forma irregular, o benefício do auxílio emergencial - recurso disponibilizado pelo Governo Federal, para desempregados ou pessoas que tiveram a renda prejudicada devido à pandemia. Se somadas as duas parcelas já liberadas pela União, o valor repassado a estes servidores chega a R$ 775,5 mil.

Em Suzano são 211 na lista. A Controladoria-Geral da União (CGU), que detém os dados, porém, não especificou quantos são municipais e estaduais.

No total, foram R$ 253,2 mil repassados a servidores da cidade de maneira irregular.

Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes aparecem com números iguais quanto ao número de auxílios emergenciais pagos. Foram 138 cada, com uma soma total de repasses de R$ 331,2 mil.

Depois vem Ferraz de Vasconcelos, com 67 servidores e Arujá foram 33. Em Biritiba Mirim e Poá, 24 servidores cada obtiveram acesso de forma irregular ao benefício federal. Depois vem Santa Isabel (7); e Guararema e Salesópolis, com dois cada. Mesmo somando as sete cidades, o repasse é menor ao de Suzano: R$ 190,8 mil.

Cruzamento de dados

Para chegar ao número de servidores, a CGU, o Tribunal de Contas do Estado e, também, a Controladoria-Geral do Estado, cruzaram uma série de dados. A análise se deu após uma série de fraudes ocorridas, especialmente, no auxílio emergencial.

Os servidores listados neste levantamento estão sendo investigados. Os órgãos competentes analisam se eles obtiveram de forma irregular, ou foram vítima de fraude; se outra pessoa usou os dados para ter acesso ao dinheiro.

Caberá ao Estado e municípios a devida apuração. A CGU dispõem de um mecanismo no qual é possível a pessoa devolver o benefício conquistado de forma irregular. É importante lembrar que qualquer indício de ilegalidade é informado à Polícia Federal (PF).

Mais informações estão na página específica para devolução.

Dura situação

Quem goza do devido direito a receber o benefício não estava conseguindo, ou era alvo de fraude. O DS noticiou que a Polícia Civil de Suzano iniciou uma grande investigação para analisar uma série de fraudes a beneficiários do auxílio emergencial. Mais de 50 vítimas registraram boletim de ocorrência. A situação ocorre em outras cidades da região.

Prefeituras aguardam notificação para adotar medidas