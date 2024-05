Casa de Repouso Rosana atende idosos em funcionamento 24 horas

A Casa de Repouso Rosana está atendendo 11 idosos atualmente, tendo uma vaga disponível, com o seu funcionamento 24 horas. A casa está localizada na Rua Deputado Cunha Bueno, 496, no Centro de Poá.

O espaço conta com quartos, banheiros, sala com TV, cozinha, espaço para familiares e posto de enfermagem. São quatro auxiliares, dois cuidadores, duas cozinheiras, dois enfermeiros, um médico, uma nutricionista, uma faxineira e uma gerontóloga.

O funcionamento é 24 horas, tendo pessoas para cuidar dos idosos durante a manhã e plantões durante a noite, para que os idosos tenham um acompanhamento caso seja necessário.

A enfermeira e dona da Casa de Repouso, Rosana Florêncio Cesário explicou o início do projeto, em fevereiro de 2011. “Conheci uma idosa no hospital que eu trabalhava. Ela foi abandonada pela família. Eu adotei essa avó, foi um amor que eu não sei nem explicar. Levei ela para minha casa para cuidar. E foi aí que eu criei a Casa de Repouso Rosana”, resumiu.

Para deixar um idoso na Casa de Repouso Rosana, é necessário entrar em contato pelo número (11) 97422-9170 ou nas redes sociais da casa. O local recebe idosos com certo grau de dependência, mas não totalmente dependentes, pois isso prejudicaria os outros idosos.

“Damos prioridade para pacientes que vemos que é possível reabilitar. Pacientes com cuidados mais paliativos, a gente busca não pegar, porque acaba atrapalhando os pacientes que estão aqui e já se recuperando”, explicou o enfermeiro da casa, Gledson Wendel Florêncio.

O enfermeiro explicou as atividades feitas no local. “Fazemos terapia recreativa, exercício de força motora, alguns exercícios são as tarefas de casa mesmo. As idosas gostam de se sentir prestativas, às vezes a gente dá algo para elas dobrarem, um cômodo para varrer com supervisão. A gente faz essas atividades para que se sintam acolhidos. Muitas das idosas ainda acham que estão trabalhando ou na própria casa, se sentem dessa forma”.

Rosana explicou que a Casa de Repouso é importante para levar conforto aos idosos. “A importância é levar o conforto ao paciente. As famílias às vezes não conseguem fazer esse trabalho, porque não tem tempo ou porque não estão preparadas. Dar um atendimento humanizado e de qualidade do jeito que eles merecem”, disse.

Gledson reforçou que estar em um ambiente diferente ajuda os idosos a aceitarem as atividades. “Geralmente o paciente fica mais estressado com familiar, porque é diferente eu lidar com o pai de outra pessoa e lidar com meu próprio pai, porque meu pai tem uma autoridade sobre sua vida. Estando em um convívio diferente, o idoso aceita melhor. Pacientes às vezes chegam muito debilitados, começam a ver outros idosos fazendo as atividades e aceitam um pouco melhor. A visão é dar uma melhor qualidade de vida para o idoso”.

A gerontóloga Margarida Ferreira dos Santos comparou a Casa de Repouso Rosana com outros locais destinados ao público idoso e afirmou ser de excelência. “Eu passei por outras casas de repousos e aqui é um lugar de excelência. Eu participo e vejo. Higienização, alimentação, eles não consomem açúcar, o acolhimento com idosos e funcionários. É um espaço limpo, mexem muito com a coordenação motora e cognitiva dos idosos. Em outras casas não se vê isso. Aqui é um lugar de paz”, disse.

A dona da Casa de Repouso falou sobre sua sensação de poder fazer esse trabalho de ajudar os idosos. “Sou extremamente realizada. Meus filhos brincam que aqui é a minha terapia. A cada dia que eu acordo, quero ser melhor que ontem para cuidar deles. Cada coisa que eu faço para eles, me sinto realizada e muito feliz”, finaliza Rosana.