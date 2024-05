Após 37 anos, OAB Itaquá inaugura nova sede em espaço próprio na Vila Virgínia

Em dia histórico, aguardado há mais de 37 anos, a 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba) inaugurou na última quinta-feira (16/05) a tão esperada nova sede. O prédio, construído em terreno próprio, está situado no número 315 da rua Ademaria, no bairro Vila Virgínia. A conquista representa um grande sonho da advocacia local e uma conquista para toda a cidade.



O presidente Jairo Saturnino Mendes e a diretoria da subseção inauguraram oficialmente a nova Casa da Advocacia em uma cerimônia com mais de 400 convidados. O evento também contou com a presença da presidente da seccional paulista, Patrícia Vanzolini, e de autoridades locais, incluindo membros de subseções vizinhas e integrantes da classe.



Equipado com um auditório para 70 pessoas, sala de reuniões, copa, área administrativa e estacionamento, o local ainda permite futuras adaptações conforme as necessidades e o crescimento da classe no município. Para o presidente, a entrega da sede representa anos de dedicação, empenho e perseverança que resultaram na concretização deste sonho.



“Esta conquista é resultado do esforço incansável de todos os que nos precederam e daqueles que, ao longo dos anos, acreditaram na importância de termos um espaço digno e funcional para atender às necessidades da nossa classe. A nova sede não é apenas um prédio, é um símbolo da nossa união, do nosso compromisso com a advocacia e com a defesa dos direitos de todos”, disse.



Durante a cerimônia, o presidente se emocionou e agradeceu à sua família e amigos por todo apoio. Saturnino ainda reforçou que, após essa conquista, ainda há muito o que batalhar pela advocacia e pela população. “Agradeço profundamente a cada autoridade, membros das subseções, colegas advogados e colaboradores por terem contribuído para que este sonho se tornasse realidade. Agora a nossa luta é para trazer a Justiça Federal para Itaquá, assim vamos realizar mais um sonho que é de todos nós”, pontuou.



A presidente da OAB São Paulo também celebrou a inauguração da sede e destacou que é um marco significativo para a comunidade jurídica e para a população do município. "A nova sede não é apenas um espaço físico, ela simboliza nosso compromisso contínuo em fortalecer as subseções e ampliar o alcance de nossos serviços. Acreditamos que um ambiente adequado e bem equipado é fundamental para que os advogados possam atuar de maneira eficaz e para que a população receba o atendimento jurídico que merece”.



Também estiveram presentes o vice-presidente da OAB São Paulo, Leonardo Sica; a presidente da Caixa de Assistência aos Advogados de São Paulo (CAASP), Adriana Galvão Moura Abílio; o ex-presidente da seccional, Caio Augusto Silva dos Santos; o chefe de gabinete de Itaquaquecetuba, Rogério Pereira Maia Tarento; e o presidente da Câmara Municipal de Itaquá, David Neto.



Na oportunidade, também marcaram presença os presidentes de subseção Renato Gomez (Arujá), Fabrício Ciconi Tsutsui (Suzano), Kleber Ribeiro (Ferraz de Vasconcelos) e Vagner Lobo (Santa Isabel), além do presidente do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB Mogi das Cruzes, Wellington da Silva Santos.