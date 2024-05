Itaquá abre 'Upinha' para atender casos de gripe e dengue

Os moradores de Itaquaquecetuba que apresentarem sintomas de gripe e dengue já podem procurar atendimento especializado na Upinha, o hospital de campanha inaugurado nesta quinta-feira (16) pela Prefeitura de Itaquaquecetuba. A expectativa é atender mil pessoas por dia durante os 90 dias que estiver em funcionamento.

A unidade foi viabilizada por uma emenda parlamentar da deputada federal Juliana Cardoso no valor R$ 4 milhões e opera em caráter emergencial, 24 horas por dia, no atendimento de pessoas com 14 anos ou mais. Os mais novos continuam sendo atendidos no Centro de Saúde Infantil, na região central da cidade.

O espaço é climatizado e possui recepção, sala de espera, banheiros adaptados, sala de triagem, área de medicação com 15 poltronas, dois consultórios, área de observação com dois leitos, sala vermelha, farmácia com estoque interno e estacionamento. No atendimento há dois médicos por plantão, cinco enfermeiros diurnos e quatro noturnos.

"Com o aumento dos casos de dengue e sintomas de gripe nesta época do ano, Itaquá agora tem um espaço de saúde dedicado para o tratamento. Preparamos a melhor estrutura. Mais uma iniciativa que busca dar qualidade de vida e agilidade ao atendimento", destacou o prefeito Eduardo Boigues.

Casos de gripe podem incluir febre, coriza, diarreia, vômito, dor de garganta, tosse, dor no corpo e dor de cabeça. Já casos de dengue também podem dar febre e dor no corpo, assim como dor atrás dos olhos, vermelhidão na pele e mal-estar.

Quem tiver algum desses sintomas pode se dirigir à nova unidade localizada na avenida Ver. João Fernandes da Silva, 255, na Vila Virgínia. A Upinha vai possibilitar a diminuição do fluxo de pacientes nas demais unidades de saúde e faz parte do plano de contingência em função da situação de emergência em saúde decretada no município.

"Estamos investindo para melhorar e equipar a saúde. Neste momento em que o inverno se aproxima e o número de infectados por síndromes gripais aumenta, precisamos ter um equipamento para dar mais suporte à população. A equipe está preparada", acrescentou a secretária de Saúde, Kelly Gasparini.

Toda a rede de saúde, seja na atenção básica como de urgência e emergência, vai manter o atendimento normal. A prefeitura também vai seguir com a programação diária de ações contra a dengue, especialmente do LIRAa/LIA (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti) e ADL (Avaliação de Densidade Larvária), na eliminação dos focos e na proliferação do vetor Aedes aegypti para controle da doença.