Cortejo em Mogi das Cruzes marca o Dia Nacional da Luta Antimanicomial

A mostra "Ivone & Nise: um reencontro" encerra sua temporada em 2024 com um cortejo por Mogi das Cruzes, neste sábado (18). A concentração será a partir das 11h, no Largo do Rosário, e a saída pelas ruas será após a dispersão da Entrada dos Palmitos, evento tradicional que é parte da Festa do Divino. O fechamento do cortejo será na Pinacoteca de Mogi das Cruzes, onde está a instalação da mostra que celebra a parceria de Dona Ivone Lara e Nise da Silveira pela saúde mental do Brasil.

Antes de se tornar uma das maiores sambistas do país, nos anos 1940, a então enfermeira, terapeuta ocupacional e assistente social Ivone Lara compôs a equipe da médica psiquiatra Nise da Silveira, no Hospital do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Juntas elas foram pioneiras em desenvolver atividades que transformaram o tratamento de pessoas com sofrimento psíquico no país, como substituir lobotomias e eletrochoques por ateliês de pintura e aulas de música.

O Dia Nacional da Luta Antimanicomial é um dos resultados desse legado. A data marca uma importante reflexão sobre as conquistas do Movimento da Reforma Psiquiátrica, que teve início no final da década de 70, desencadeou uma série de ações em prol de pessoas com sofrimento psíquico e culminou na Lei 10.216/2001, que protege os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.