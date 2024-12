Boigues é primeiro prefeito eleito do Alto Tietê a ter contas de campanha aprovadas pela Justiça

O prefeito reeleito de Itaquaquecetuba-SP, Delegado Eduardo Boigues (PL), e seu vice, Rogério Tarento (PSD), são os primeiros a terem as contas de campanha aprovadas pela Justiça Eleitoral no Alto Tietê. Esta etapa atesta a regularidade da arrecadação de recursos e dos gastos durante as eleições municipais de 2024.

A decisão sobre a aprovação das contas é do juiz da 419ª Zona Eleitoral de Itaquá, Antenor da Silva Capua. Antes, a contabilidade da campanha do liberal passou pelo crivo do Ministério Público Eleitoral (MPE), que também atestou legalidade, sem ressalvas. O MPE não apontou nenhuma dúvida no que foi apresentado, nem solicitou esclarecimentos posteriores:

“A movimentação financeira da campanha foi feita regularmente, respeitando-se as normas eleitorais aplicáveis, especialmente no que tange à arrecadação de recursos e à realização de despesas”, diz um trecho do relatório final assinado por Capua.

A Justiça Eleitoral também aprovou as contas das candidaturas a vereador da coligação liderada por Boigues, “Força que faz Itaquá Avançar”, composta por 13 partidos: PL, Avante, MDB, PSD, Democracia Cristã, Progressistas, PMN, PSDB / Cidadania, PSB, União Brasil, Republicanos e PMB. Considerada o maior do Alto Tietê e um dos maiores do estado de São Paulo, o arco partidário lançou, ao todo, 170 postulantes ao Poder Legislativo, em 2024.

Transparência

O delegado recebeu com satisfação a decisão da Justiça Eleitoral e admite que acompanhou de perto toda a gestão de sua campanha à reeleição, para que, não somente fossem cumpridas as normas eleitorais, mas para que não houvesse qualquer inconsistência na prestação de contas:

“Por aqui, a postura é muito séria, com transparência e respeito à Legislação. E isso desde o início da campanha. Agora, chegamos ao fim com a aprovação total das contas. Fizemos uma campanha limpa e com propostas consistentes, nos quatro cantos da cidade. A população de Itaquaquecetuba entendeu nosso propósito e nos confiou uma nova gestão. O trabalho continua”, destaca Boigues.

Colecionador de vitórias

O delegado também foi, no início da campanha eleitoral de 2024, o primeiro candidato a prefeito do Alto Tietê a ter o registro da candidatura aprovada pela Justiça Eleitoral. Na ocasião, a decisão indicava que o então pré-candidato à reeleição preenchia todas as condições de elegibilidade para dar início à disputa, que, ao final, resultou em vitória esmagadora nas urnas.

O liberal foi reeleito com 165.975 votos - 91,70% dos sufrágios válidos, o maior percentual do País entre cidades com mais de 200 mil eleitores e que, assim, prevê segundo turno de votação. No âmbito do Legislativo, Boigues teve sucesso com a eleição da maior bancada do PL no estado de São Paulo, com nove cadeiras, de um total de 19 vagas da Câmara Municipal de Itaquá.