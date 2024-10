Boigues elege a maior bancada do PL no estado de SP e a segunda mais numerosa do Brasil

O Legislativo de Itaquaquecetuba-SP terá nove cadeiras, de um total de 19, ocupadas, a partir do próximo ano, por vereadores do Partido Liberal (PL), mesma legenda do prefeito Delegado Eduardo Boigues, reeleito, já em primeiro turno, com 91,70% dos votos válidos. Com isso, a cidade do Alto Tietê se torna a número um do estado de São Paulo com o maior número de parlamentares liberais.

Formada nas eleições municipais de 6/10, a bancada do PL em Itaquá também levou o município à segunda colocação no ranking brasileiro, ficando atrás, tão somente, de Maceió-AL, em números totais. A capital alagoana, que tem 27 cadeiras, elegeu 11 vereadores liberais.

No entanto, se for levado em conta o percentual em relação ao total de vagas nas Câmaras Municipais, Itaquá fica em primeiro lugar no Brasil, com 47,37% de parlamentares liberais eleitos, contra 40,74% da capital alagoana.

Reeleito com 165.975 votos - 91,70% dos sufrágios válidos, o maior percentual do País entre cidades com mais de 200 mil eleitores -, Boigues credita o sucesso do PL no pleito deste ano, tanto no Executivo quanto no Legislativo, à estrutura oferecida pelo partido:

“Estou muito satisfeito no PL. Fui muito bem acolhido pelo presidente nacional, Valdemar Costa Neto, que nos concedeu todas as condições de trabalho para disputarmos a eleição de 2024. A gente veio para somar, para fortalecer a sigla. Não estou feliz, apenas, com a nossa reeleição histórica, mas, também, por termos eleito uma base liberal forte na Câmara Municipal”, observa o delegado.

Maior bancada

Além dos números expressivos alcançados pelo PL no Legislativo de Itaquá, com a agremiação ocupando nove cadeiras, Boigues tem mais um dado a seu favor e que será importante para governar a cidade no próximo mandato. Dos 19 assentos da Casa de Leis, 17 serão de vereadores filiados a partidos da coligação “Força que Faz Itaquá Avançar”, que reelegeu o liberal já em primeiro turno.

Com maioria na Câmara Municipal, cerca de 90%, o delegado deverá governar praticamente sem oposição no mandato 2025/2028.

Formada por 13 legendas (PL, Avante, MDB, PSD, Democracia Cristã, Progressistas, PMN, PSDB / Cidadania, PSB, União Brasil, Republicanos e PMB), a frente ampla liderada por Boigues foi a maior do Alto Tietê, e uma das maiores do estado de São Paulo. A aliança lançou 170 postulantes ao parlamento.

Na avaliação do delegado, que tem o advogado Rogério Tarento (PSD) como vice-prefeito eleito, os números expressivos mostram o reconhecimento da população ao seu grupo político e modelo de gestão:

“Chega um momento em que a gente precisa se fortalecer politicamente para que tenhamos mais representatividade e mais parcerias, inclusive, com os Governos Estadual e Federal”, detalha o liberal.

Ranking Nacional

Logo atrás de Itaquá e de Maceió, o ranking nacional de vereadores eleitos pelo PL traz três municípios empatados na terceira posição, com oito assentos: Amparo-PB, Igarapé do Meio-MA e Lajes Pintadas-RN.

A quarta colocação abarca 10 cidades. Todas fizeram sete vereadores do PL: Satubinha-MA; Biritiba Mirim-SP, no Alto Tietê; Jaboatão dos Guararapes- PE; Riacho de Santana-RN; Rio de Janeiro-RJ; Santa Cruz-PB; Santa Cruz-RN; São Gonçalo-RJ; Venha-Ver-RN; e São Paulo-SP.

Em quinto lugar, estão 11 municípios que elegeram seis parlamentares liberais: Belo Horizonte-MG, Emas-PB, Ibiara-PB, Parari-PB, Pedra Branca-PB, São José do Brejo do Cruz-PB, Londrina-PR, Nova Friburgo-RJ, Encanto-RN, Macaíba-RN e Balneário Camboriú-SC.