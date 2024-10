Boigues publica carta para Itaquá e promete 'seguir cuidando da cidade'

O prefeito reeleito de Itaquá, Eduardo Boigues (PL), publicou uma carta em suas redes sociais para agradecer a população da cidade pelos 165.975 votos, o que representou 91,70% dos votos válidos. Na carta, Boigues começa citando que chegou à cidade em 2006 e desde então construiu uma relação de carinho com o município. “Nossa história começou em 2006, quando cheguei a esta cidade e, com o tempo, fui me tornando um verdadeiro filho dela. Digo isso com orgulho, pois é assim que me sinto e como sou recebido por todos”.

Ele relembra que iniciou sua trajetória na política em 2016 e que “amadureceu nas vitórias e também das quedas”. “O objetivo de chegar à Prefeitura sempre alimentou minha determinação e minha busca por compreender cada desafio que nossa cidade enfrenta. Mas digo a vocês: o caminho até aqui foi o que mais me enriqueceu. Caminhar pelas ruas, abraçar cada um de vocês me fez um homem mais forte, preparado para lutar ainda mais por nossa terra”, ressaltou.

Ele agradece todo o carinho pelo qual foi recebido durante a campanha. “Cada rua, cada bairro, e cada sorriso que encontro aqui reforçam o imenso potencial que temos juntos”. E reforça que Itaquá é “nosso lar”. E se compromete a seguir firme na construção de um futuro melhor. “Vamos continuar cuidando da nossa cidade, celebrando nossas conquistas e enfrentando os desafios com união e determinação. A força da nossa comunidade é a chave para um amanhã mais próspero”, afirmou.

Ele finaliza agradecendo “pela oportunidade de servir a cada um de vocês mais uma vez”.

Eleições

Delegado Eduardo Boigues (PL) foi reeleito prefeito de Itaquaquecetuba com 91,70% dos votos válidos. O atual prefeito recebeu mais 165.975 votos e venceu a disputa pela o Executivo do município no pleito deste domingo (6). A eleição no município teve 3,33% votos brancos e 4,35% votos nulos.Fabiano do PT (PT) ficou em segundo, com 4,99% (9.027 votos). Adriana do Hospital (PDT) ficou em terceiro, com 2% (3.614 votos). Armando da Farmácia aparece na sequência, com 1,31% (2.374 votos).