Bom Prato de Mogi ficará fechado neste fim de semana para reforma

A unidade do Bom Prato de Mogi das Cruzes, localizada no Centro da cidade, ficará fechada neste fim de semana para reformas. É o que informou o governo estadual.

Para manter a qualidade na prestação do serviço à população, neste final de semana (11 e 12), algumas das 31 unidades do Programa Bom Prato que funcionam aos sábados, domingos e feriados ficarão excepcionalmente fechadas para manutenção. Na segunda-feira (13), os restaurantes voltam a funcionar normalmente.

Além da unidade de Mogi, as do Brás e Rio Claro também não abrem.

As unidades de Bauru, Capão Redondo, Cotia, Diadema, Francisco Morato, Franca, Guaianases, Guarulhos, Itaquera, Jacareí, Lapa, Osasco, Refeitório Mauá, Santana, Santo Amaro, Santo André I, Santos I, São Bernardo do Campo I, São José dos Campos, São Mateus, Suzano, Taubaté, Tucuruvi, Vila Nova Cachoeirinha, funcionam neste sábado e fecham apenas no domingo.

Atualmente, o Bom Prato conta com 120 unidades, sendo 75 fixas e 45 móveis, distribuídas da seguinte forma: 24 na capital; 19 na Região Metropolitana; 23 no interior; e nove no litoral.

Desde 2000, o Bom Prato já serviu mais de 400 milhões de refeições e se consolidou como o principal programa de segurança alimentar de São Paulo.

O Bom Prato, um dos principais programas de segurança alimentar da América Latina, serviu, em média, 3,2 milhões de refeições todos os meses. A comida tem preço simbólico de R$ 1, com o Governo de São Paulo subsidiando a maior parte: 89,2% do custo unitário de cada refeição, que atualmente é de R$ 9,30.

O programa cresceu em 2024, com a entrega de 20 novas unidades do programa, sendo 18 do Bom Prato Móvel. Essa modalidade tem como objetivo atender moradores sem condições de se deslocar até um restaurante fixo. As unidades móveis mudam de endereço a cada quatro meses, conforme estudos técnicos que consideram critérios socioeconômicos e populacionais. Cada Bom Prato Móvel serve, em média, 300 almoços por dia.