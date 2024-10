CadÚnico de Itaquá registra aumento de 18% nos atendimentos e alcança 14,2 mil pessoas em 4 meses

O Cadastro Único (CadÚnico) de Itaquaquecetuba registrou aumento de 18,14% no número de atendimentos entre junho e setembro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2023. Nos últimos quatro meses, o equipamento registrou 9.825 atualizações cadastrais e 4.453 novos cadastros, alcançando 14.278 beneficiários de programas sociais.



De acordo com dados fornecidos pelo Ministério de Desenvolvimento Social, o número superou o mesmo período do ano passado, quando foram feitas 11.073 atualizações e 1.012 cadastros, totalizando 12.085 atendimentos.



Localizado na rua Cônego Matheus Deriske, 74 – Vila Zesuina, o CadÚnico funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, e realiza novos cadastros e atualizações, além da solicitação de benefícios de programas sociais. O equipamento conta com o CadMóvel, que realiza os mesmos atendimentos de forma itinerante.



O secretário de Desenvolvimento Social, Gabriel Rocha, destacou a eficiência do serviço. “O aumento nos atendimentos reflete de forma direta o comprometimento da equipe em chegar em mais pessoas. Esse é o trabalho de base, que amplia o alcance e promove o acesso da população aos benefícios sociais de forma mais rápida e eficiente”, disse.



O prefeito Eduardo Boigues também comentou a importância do equipamento. “Estamos ampliando o acesso aos programas sociais para garantir que mais famílias de Itaquá sejam atendidas como merecem. Vamos continuar trabalhando para fortalecer essa rede de assistência e alcançar aqueles que mais precisam", completou.