Câmara aprova CEV do cadastro do 'Mogi, meu lar'

Em sessão ordinária nesta terça-feira, 25, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou o Projeto de Resolução n.º 9/2024, que cria a Comissão Especial de Vereadores (CEV) do cadastro do programa habitacional municipal “Mogi, meu lar”. A propositura é de autoria do vereador Clodoaldo de Moraes (PL).

“Esta Comissão será de suma importância para sanar dúvidas que estamos recebendo constantemente dos munícipes, referentes ao cadastro, que estariam acontecendo em grandes reuniões lá no Cemforpe [Centro Municipal de Formação Pedagógica, no Mogilar]. Muitos cidadãos não sabem qual o seu número de inscrição, quantas unidades serão entregues, onde serão construídas as unidades habitacionais, tampouco conhecem o prazo de entrega, entre outras dúvidas”, justifica o vereador.

A CEV terá o vereador Clodoaldo como presidente e mais dois membros, que serão definidos nos próximos dias. O prazo de duração é de 180 dias.