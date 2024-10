Câmara de Mogi é renovada em 21,7%; cinco não se reelegem

A Câmara de Mogi foi renovada em 21,7% da legislatura 2020 para 2024.

Cinco eleitos há quatro anos não vão seguir para 2024: Carlos Lucarefski, Edinho do Salão, José Luiz, Marcelo Brás e Policial Maurino.

Entre os novos eleitos na cidade estão: Felipe Lintz (PL) com 4.322 votos; Mauro Araújo (MDB) com 2.340 votos; Priscila Yamagami (PP) com 2.238 votos; Johnny da Inclusão (Avante) com 2.003 votos; e Rodrigo Romão (PCdoB) com 1.987 votos.

Reelegeram

Os vereadores que conseguiram a reeleição são: Malu Fernandes (PL) 5.089; Maurinho do Despachante (PRD) 4.234; Bi Gemeos (PSD) 3.712; Inês Paz (PSOL) 3.622; Clodoaldo de Moraes (PL) 3.503; Farofa (PL) 3.467; Fernanda Moreno (MDB) 3.407; Vitor Emori (PL) 3.355; Edson Santos (PSD) 3.296; Marcos Furlan (Podemos) 3.126; Prof Eduardo Ota (Podemos) 3.030; Mauro do Salão (PL) 2.888; Osvaldo Silva (Republicanos) 2.762; John Ross (PRD); 2.708; Iduigues (PT) 2.550; Juliano Botelho (PSB) 2.498; Pedro Komura (União) 2.390; e Dr Otto Rezende (PSD) 2.351.