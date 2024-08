Caminhão tomba na Ayrton Senna, em Itaquá, e causa lentidão

Um caminhão tombou na Rodovia Ayrton Senna, nesta quarta-feira (14), em Itaquaquecetuba. O tombamento causou um grande congestionamento na via

Segundo a Ecopistas, o acidente ocorreu no km 36,5 no sentido interior. De acordo com a concessionária, o trecho foi bloqueado e as faixas foram liberadas de maneira gradativa. Devido ao acidente, houve um congestionamento de 4 km (do km 33 ao km 37). Por volta das 21 horas desta quarta, ainda havia lentidão do km 34 ao km 37.



O motorista do caminhão não se feriu. Equipes da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) estiveram no local.