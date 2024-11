Campanha 'Dezembro Verde' alerta sobre maus-tratos aos animais em Ferraz

Para combater o abandono e maus-tratos de animais, a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal de Ferraz de Vasconcelos promoverá na próxima semana a campanha “Dezembro Verde”, pela conscientização e respeito à vida dos animais. A ação terá como foco principal as inscrições para a castração gratuita, no dia 4 de dezembro, no Calçadão da XV de Novembro.

Será um dia importante com alertas e ações responsáveis. A partir das 8 horas, serão distribuídas as senhas para a castração com 300 vagas disponíveis. Destinado para cães e gatos sem raça definida, o procedimento garante saúde e bem-estar aos bichinhos e os moradores devem ser residentes do município, por isso será obrigatória a apresentação do comprovante de endereço e documento original com foto.

A programação ainda contará com a adoção responsável de cães resgatados vítimas de maus-tratos. Entre fêmeas e machos sem raça definida, os animais receberam todos os cuidados necessários pelas equipes da clínica e seguem ansiosos para ganhar uma verdadeira família, que poderá oferecer o amor, carinho e segurança que tanto precisam.

O processo é rigoroso e precisa de muita responsabilidade por parte do morador, já que o animal fará parte da família. Será necessário preencher o termo de adoção com os dados pessoais e garantir o comprometimento com o bem-estar físico, psicológico e seguro do animal, além da presença e assinatura de duas testemunhas na hora da acolhida.

A população também poderá contribuir com o projeto “Fome do Cão”, por meio da doação de tampas plásticas que serão trocadas por ração animal. No local, haverá caixas para a coleta dos materiais. A cada dois quilos de tampinhas ou dois litros de óleo de cozinha doados, o morador receberá um quilo de ração animal. Poderão ser entregues tampas de garrafas pet, isotônicos, leite, suco, requeijão, maionese, margarina, shampoo, cremes, produtos de limpeza, medicamentos, suplementos, canetas, maquiagem, independente do tamanho, formato e cor.

Além disso, haverá orientações sobre saúde animal e entrega de panfletos de conscientização. De acordo com o secretário do Meio Ambiente, Anderson Mota, ações educativas alertam a sociedade sobre a problemática do abandono e a importância de adoções responsáveis.

“O abandono é considerado crime previsto na Lei 9.605/98, por isso a campanha Dezembro Verde tem um apelo importantíssimo, é a oportunidade de transformar a relação entre humanos e animais, promovendo uma convivência ética e generosa”, pontua o titular da pasta.

Denúncias de animais vítimas de maus-tratos ou em estado de abandono devem ser feitas imediatamente para a Guarda Civil Municipal de Ferraz de Vasconcelos (GCM) pelos telefones: 153, 4679-4334 ou 4677-3112.