Candidatos de Ferraz apontam alternativas para desafogar Hospital Regional

A saúde foi um dos temas abordados durante a sabatina com os candidatos a prefeito de Ferraz de Vasconcelos. A série de entrevistas foi promovida pelo Diário de Suzano entre os dias 18 e 23 de setembro. Todas as entrevistas estão disponíveis no Youtube e nas redes sociais do Diário de Suzano.

Os postulantes à Prefeitura defenderam a regionalização da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS). Além disso, os candidatos apresentaram algumas alternativas que podem ajudar a desafogar o Hospital Regional, que é de responsabilidade do Estado. Uma das alternativas seria a implantação de uma Unidade de Pronto-Atendimento 24 horas (UPA).

Dr. Jorge

O candidato Dr. Jorge (PSB) foi o primeiro sabatinado. Ele afirmou que lutará para ser presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), caso vença as eleições. Assumindo o consórcio, ele propôs criar um cinturão de atendimento entre os hospitais estaduais da região, visando a regionalização do CROSS. Os atendimentos primários e secundários teriam prioridade.

“A ideia é fazer um cinturão de atendimento com as cidades que participam do consórcio, com os hospitais estaduais da região, para que esse Cross regionalizado seja obedecido e que a população seja atendida aqui”, sugere o candidato.

Com relação ao Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, Dr. Jorge propõe fazer um convênio com a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) para gerir, junto com a Prefeitura, a unidade de saúde, e trazendo lá profissionais de saúde. “Colocaríamos uma centena de médicos para fazer esse serviço”, explicou.

Doutor Caetano

A proposta de Doutor Caetano (PDT) pretende ser firme nas cobranças ao governo estadual e federal e que trará uma Unidade de Pronto-Atendimento 24 horas (Upa) para o município. “Vou falar diretamente com o secretário de Saúde do Estado. A responsabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS). Não é única. Vamos levar uma Upa para a Ferraz. Tem que acontecer”, afirmou o pedetista.

Ele garante que, se eleito, essa será a mesma postura em relação ao Cross. O candidato vê “falta de firmeza” nas cobranças por parte do município. “Precisa de um governo que vá no Estado cobrar e dividir a responsabilidade. A saúde não espera”.

Dr. Rafu Jr.

O candidato do PL, Dr. Rafu Jr., quer apresentar três propostas ao Estado direcionadas ao Hospital Regional: transformar a unidade em um hospital escola, um Centro de Hemodiálise e um Centro de Atendimento de Câncer. Visando melhorias no atendimento do hospital, ele também defende uma UPA 24 horas no município. “Precisamos de um equipamento para atender o cidadão. Já passou do tempo”, disse.

Ele também defende a regionalização do Cross. “Temos que ter condições de atender o paciente na nossa cidade. Temos que fazer de tudo para resolver problemas”, enfatizou o candidato.

Priscila Gambale

Última a ser entrevistada na sabatina, a candidata à reeleição, Priscila Gambale (PODE) citou o fechamento das portas de hospitais vizinhos como um fator que fez o número de atendimento no Regional aumentar. Ela citou, por exemplo, o Hospital Regional do Alto Tietê, em Suzano, e o fechamento do Pronto-Socorro do Hospital Luzia de Pinho de Melo, em Mogi das Cruzes.

“Toda a população vem para o Regional e, através dele, o paciente é encaminhado para esses hospitais. Isso triplicou os atendimentos, mas ninguém vai embora sem ser atendido. Cabe a gente cobrar o governador”, explicou.

Ela afirmou que uma Upa 24 horas dividiria as demandas. Inclusive, adiantou que o Governo Federal autorizou um equipamento para a cidade. O equipamento, que está no radar dos demais candidatos, seria instalado em um terreno na Vila Margarida. Para ela, a Upa e a ampliação dos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para as 21 horas diminuiria a demanda do hospital. “Acredito que passando o período eleitoral, conseguirei assinar o convênio para trazer uma Upa para Ferraz”, garantiu.

Priscila Gambale lembrou da inauguração do novo prédio do Centro de Saúde II (CS-II) e da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Jamil, além do novo processo de agilização de marcação de consultas.