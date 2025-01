Capacitação reúne 200 agentes de saúde contra a Dengue na Etec de Ferraz

Duzentos agentes de saúde passaram por uma capacitação realizada na tarde desta sexta-feira (10), na Escola Técnica Estadual (ETEC), no bairro do São João. O objetivo foi treinar os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e de Controle de Endemias (ACEs) para a primeira ação que será realizada neste sábado, dia 11, na região da Vila Santo Antônio. Os agentes passarão de casa em casa levando informações e orientações importantes aos moradores, das 9 às 16 horas.

A concentração será às 9 horas na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Santo Antônio. Todos os sábados deste mês terão ações especiais contra a Dengue em bairros diferentes da cidade. Os agentes vão levar panfletos e informativos, tirar dúvidas e fazer visitas nos quintais das casas para eliminar possíveis criadouros do mosquito, ainda mais nesta época do ano, de calor e chuvas.

A bióloga Marina, da Vigilância em Saúde do setor de Zoonoses foi a responsável por ministrar a capacitação e atualização junto aos agentes. Para o coordenador Jean Carlos Soares Brito, da Zoonoses, o morador deve ser receptivo ao receber o agente de saúde para o município entrar no combate ao mosquito. A expectativa é que cerca de 360 casas sejam visitadas neste final de semana. E na próxima semana, faixas também estarão espalhadas em pontos estratégicos do município levando a mensagem da prevenção.

Para os agentes Rafael e Tarmênia, todo o aprendizado será válido para esclarecer as dúvidas da população nas ruas, inclusive sobre a vacina contra a Dengue. A capacitação foi sobre as arboviroses e incluiu além da Dengue, a Febre Amarela e a Zíka Vírus.