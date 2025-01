Carreta da Mamografia inicia atendimento na próxima terça-feira no Pró-Hiper

A Carreta da Mamografia do Programa Estadual Mulheres de Peito estará em Mogi das Cruzes na próxima semana. O atendimento ao público será iniciado na terça-feira (04/02), às 8 horas, dentro das instalações do Pró-Hiper, que fica na avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 540 - Vila Mogilar.

O acesso é livre para mulheres com idade entre 50 e 69 anos, que podem procurar a unidade móvel para realização do exame sem necessidade de agendamento ou pedido médico. Basta comparecer munida de documento pessoal e Cartão SUS. Já as mulheres de 35 a 49 anos ou acima de 70 anos devem estar munidas de pedido médico SUS, Cartão SUS e RG.

“Estamos retomando uma série de serviços importantes, como é o caso da Carreta da Mamografia, que tem como objetivo facilitar o acesso das mulheres ao exame de mamografia, principalmente na faixa etária de maior incidência para o câncer de mama”, explica a secretária municipal de Saúde, Rebeca Barufi.

O diagnóstico precoce do câncer de mama é fundamental para ampliar os índices de cura. Durante a campanha, as pacientes saem do exame com as imagens em mão e dados de usuário e senha para acesso ao laudo. Os resultados alterados são monitorados pela própria equipe do programa, que entrará em contato para os encaminhamentos necessários.

O atendimento será realizado até o dia 15 de fevereiro de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas (50 senhas por dia), e aos sábados, das 8 às 12 horas (25 senhas). Não funciona aos domingos.