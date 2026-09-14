Carro de saúde da Prefeitura de Santa Isabel cai em rio

Um veículo da Secretaria Municipal de Saúde caiu em um rio de Itaquaquecetuba, na manhã desta segunda-feira (14), por volta das 5 horas. Dentro do carro havia três pacientes que estavam a caminho do Hospital Santa Marcelina.

A ocorrência aconteceu em uma via que margeia um rio e, em razão das fortes chuvas registradas na região, havia grande volume de água no trecho. Durante a passagem de um caminhão pelo local, o deslocamento da água atingiu o veículo da Saúde, que acabou sendo levado para fora da via e caiu no rio.

No veículo estavam três pacientes e o motorista. Todos foram retirados em segurança, passam bem e não houve registro de feridos. O veículo também já foi retirado do local.