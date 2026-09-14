Força-tarefa da Prefeitura se reúne no COI para acompanhar efeitos das chuvas em Mogi

Parte dos integrantes da força-tarefa da Prefeitura de Mogi das Cruzes se reuniu no fim da tarde deste sábado (12/09), no Centro de Operações Integradas (COI), para acompanhar em tempo real os efeitos das chuvas no município e alinhar as ações das equipes mobilizadas. Nas últimas 24 horas, a Defesa Civil registrou 77 milímetros de chuva na cidade.

A reunião reúne representantes das áreas envolvidas na operação, que avaliam as ocorrências registradas, as condições dos pontos mais sensíveis e as intervenções em andamento. A partir desse acompanhamento, as equipes são direcionadas conforme a necessidade de cada região.

Entre as ocorrências mais recentes estão pontos de acúmulo de água na rua Benedito Pinhal, 98, na Vila Nova Cintra, e na rua Nossa Senhora do Carmo, na Vila Andrade, que já foram solucionadas.

Na avenida Japão, na altura do bairro do Oropó, o Semae consertou uma adutora que havia rompido.

Permanecem interditados, por segurança, a rua Casarejos, o final da rua Teófilo Salustiano e o final da rua Dr. Deodato Wertheimer, na região da Ilha Marabá, no Mogilar. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito mantém agentes e sinalização nos locais para orientar motoristas e pedestres.

A operação mobiliza duas equipes da Defesa Civil, quatro da Secretaria de Serviços Urbanos e Zeladoria, três da Secretaria de Mobilidade e Trânsito, uma do Semae e outras áreas da Administração Municipal. Os administradores regionais também estão em campo, percorrendo bairros e estradas, identificando ocorrências e repassando as informações às equipes.

Entre os pontos que seguem sob atenção estão Jardim Santos Dumont, Jundiapeba, Sabaúna, Botujuru e Vila Industrial.

No Jardim Santos Dumont III, foram realizados trabalhos corretivos e preventivos nas ruas Tanzânia e Tailândia. Na rua Tailândia, houve limpeza de valeta para melhorar o escoamento das águas. A região continua sendo acompanhada pelas equipes municipais.

Na Vila Industrial, há pontos de acúmulo de água nas ruas Borges Vieira, João Francisco Martins e Alzevides Gonçalves Pereira. O nível do rio Jundiaí segue sendo monitorado e apresenta escoamento normal.

No Córrego do Oropó, o fluxo está intenso, mas o nível permanece abaixo da via e o escoamento ocorre normalmente. A Defesa Civil segue acompanhando o local.

Na região da rua Casarejos, onde houve precipitação acima do normal, a interdição permanece como medida preventiva. Equipes da Mobilidade e Trânsito seguem no trecho para garantir a segurança de motoristas e pedestres.

Também são monitorados pontos na avenida Presidente Castelo Branco, em Cezar de Souza, onde foram identificados acúmulos de água e valetas cheias. No Jardim das Bandeiras e na Vila Nova Aparecida, o escoamento ocorre normalmente.

O piscinão também permanece em acompanhamento. A régua, que registrava 3,70 metros durante a manhã e 2,50 metros no início da tarde, está em 1,5 metro e as duas bombas já foram desligadas. A estrutura tem capacidade para aproximadamente 90 mil metros cúbicos e apresenta escoamento intermitente.

Nas áreas rurais, os administradores regionais identificaram queda de barranco na Estrada da Capelinha 2, na região do Aruã, além de ocorrências em Sabaúna e Piatã. Os locais estão sendo avaliados para definição das intervenções necessárias.

A Prefeitura mantém, ainda, a articulação com outros órgãos quando necessário, incluindo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) em situações relacionadas a rodovias sob sua responsabilidade.

A orientação à população é evitar áreas alagadas, não atravessar vias com correnteza e redobrar a atenção durante os deslocamentos. Em situações de risco, é necessário procurar um local seguro e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Em caso de emergência, o contato deve ser com o Corpo de Bombeiros, pelo 193, ou com o Samu, pelo 192.