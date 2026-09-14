Equipes da Prefeitura de Mogi trabalham para atendimento a problemas causados pelas chuva

A Prefeitura de Mogi das Cruzes mantém equipes de manutenção atuando em diversas regiões do município para atendimento de demandas causadas pelas chuvas deste final de semana. Uma força tarefa, com a participação de toda a estrutura da administração municipal, trabalhou durante todo o final de semana no atendimento de emergências, monitoramento e orientação à população.

Nos últimos quatro dias, foram registrados 165,4 mm de chuva na região do Jardim Santos Dumont, os maiores índices da cidade. Em Jundiapeba, foram 153,4 mm no mesmo período, enquanto em Sabaúna foram 136,77 mm e no Botujuru, 123,8 mm. Nos primeiros 14 dias de setembro, a Mogi das Cruzes já recebeu 238,83 mm de chuva, quase o mesmo que a soma das chuvas registradas nos 30 dias dos meses de setembro entre 2022 e 2025. A somatória dos meses destes anos é de 246,4 mm.

As equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil mantém o monitoramento nas regiões afetadas por problemas, além das regiões cortadas por cursos d’água e áreas consideradas de risco. O rio Tietê se mantém com nível acima do limite de extravasamento, o traz problemas para ruas da Ponte Grande e do Mogilar.

Além disso, o trecho da rua Casarejos próximo ao ribeirão Ipiranga permanece interditado por questões de segurança. O acúmulo de água neste ponto da via ocorre devido ao nível do rio Tietê. Com isso, o Ribeirão Ipiranga, que corta a rua Casarejos, tem seu escoamento prejudicado, o que se reflete no alagamento. A normalização das condições da via deverá ocorrer com a normalização do nível do rio Tietê.

Nesta segunda-feira (14/09), equipes de manutenção estão atuando na estrada do Beija Flor, onde foi registrada a queda de uma árvore de grande porte, e nas estradas de Santa Catarina e do Procópio, ambas em Sabaúna, onde foram registrados pontos de deslizamento.

Final de semana

Durante o final de semana, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil mapeou 15 pontos de alagamento, um de enchente, seis de deslizamento de terra e dois de erosão. Não há registros de vítimas ou pessoas desabrigadas em Mogi das Cruzes.

Durante todo o final de semana, os integrantes da força-tarefa da Prefeitura de Mogi das Cruzes estiveram de plantão para atendimento da população. A operação mobiliza equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, da Secretaria de Serviços Urbanos e Zeladoria, da Secretaria de Mobilidade e Trânsito, do Semae, além de outras áreas da administração municipal. Os administradores regionais também permaneceram em campo, percorrendo bairros e estradas, identificando ocorrências e repassando as informações às equipes.

Com a previsão de continuação das chuvas para os próximos dias, a orientação à população é evitar áreas alagadas, não atravessar vias com correnteza e redobrar a atenção durante os deslocamentos. Em situações de risco, é necessário procurar um local seguro e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Em caso de emergências, o contato também pode ser feito com o Corpo de Bombeiros, pelo 193, ou com o Samu, pelo 192.

Piscinão

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria está com equipes mobilizadas em diversos pontos do município. Na rua José Machado Ferreira, localizada no Conjunto Habitacional São Sebastião, uma pedra cedeu em uma encosta e a região foi sinalizada. Funcionários da área de manutenção também foram mobilizados para providenciar a retirada da pedra. Equipes também fizeram limpeza na rua Nilo Marcatto, limpeza e cascalhamento na Estrada Cruz Verde (região do Itapeti), além de remoção de barreiras na Estrada do Procópio (Sabaúna) e Estrada de Santa Catarina (Cezar de Souza),

No piscinão do Parque Santana, técnicos da secretaria acompanham o nível da água. Nesta segunda-feira (14/9) à tarde, o reservatório operava com 10% de sua capacidade total, que é de 90 mil metros cúbicos de água (90 milhões de litros). No Ribeirão Ipiranga, que corta a região central de Mogi das Cruzes, o nível de água também era considerado baixo na tarde desta segunda-feira (14/9).