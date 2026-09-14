UMC abre vagas para orientação profissional gratuita

A partir desta segunda-feira (14/9), o Serviço-Escola de Psicologia da Universidade de Mogi das Cruzes (SEP-UMC) abre vagas para o processo de orientação profissional. Gratuita, a iniciativa busca contribuir para o autoconhecimento, planejamento de vida e carreira e acesso a informações sobre o mercado de trabalho. O número de vagas é limitado e pode ser preenchido por interessados de dentro e de fora da universidade. As orientações acontecem durante o segundo semestre deste ano.

O foco da orientação oferecida pelo Serviço-Escola de Psicologia da UMC é auxiliar as pessoas que desejam refletir e se preparar para decisões relacionadas aos estudos, à profissão e à carreira, desde estudantes que buscam conhecer melhor suas possibilidades de formação e atuação profissional até adultos que consideram mudar de carreira ou almejam ingressar numa nova área de estudo.

Os atendimentos são individuais e realizados por estagiários do curso de Psicologia da UMC, sob orientação docente. Interessados em mais informações e inscrições podem entrar em contato pelo e-mail clinicapsico@umc.br ou pelo telefone/WhatsApp: (11) 4798-7133. O Serviço-Escola de Psicologia da UMC funciona de segunda a sexta, das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h às 12h, no campus mogiano (avenida Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200, térreo do Prédio 2, Centro Cívico.



SERVIÇO:

Orientação profissional gratuita no Serviço-Escola de Psicologia da UMC

Informações e inscrições: telefone/WhatsApp: (11) 4798-7133 ou e-mail clinicapsico@umc.br - No ato da inscrição, é necessário informar: nome completo, idade e telefone para contato.

Local: Serviço-Escola de Psicologia da UMC (avenida Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200, térreo do Prédio 2, Centro Cívico - Mogi das Cruzes)

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h às 12h