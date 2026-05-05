Defesas Civis reforçam ações contra queimadas e efeitos da estiagem

Com a chegada do período mais seco do ano, as Defesas Civis das cidades da região intensificam ações de prevenção e combate a queimadas, além de reforçar orientações à população para reduzir os impactos da estiagem e da baixa umidade do ar. As medidas incluem capacitação de equipes, aquisição de equipamentos, monitoramento climático e atuação integrada com outros órgãos.

Em Suzano, a Defesa Civil participa constantemente de treinamentos voltados à preservação e ao combate a incêndios em áreas de mata, especialmente comuns durante o inverno no Sudeste. Nos dias 1º e 2 de abril deste ano, quatro agentes participaram de uma capacitação da “Operação Estiagem”, realizada em Mauá e ministrada pela Defesa Civil do Estado, com foco no aprimoramento das ações de combate ao fogo.

O treinamento incluiu conteúdos sobre monitoramento de áreas de risco, análise da Umidade Relativa do Ar (URA), uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), acionamento de planos de contingência, protocolos para operação de aeronaves e técnicas práticas de combate a incêndios.

Para reforçar a estrutura, o município recebeu em março, um tanque de combate a incêndios com capacidade para 400 litros de água, que será utilizado acoplado a uma viatura da Defesa Civil. O equipamento será empregado principalmente em áreas mais suscetíveis a incêndios. A cidade também conta com outro veículo com a mesma capacidade e três sopradores, utilizados para impedir a propagação das chamas. Os agentes utilizam equipamentos como balaclava, luvas e botas específicas para combate ao fogo.

Outro destaque é a atuação do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), que já capacitou mais de 800 moradores em temas como fogo em mata, alagamentos, impactos ambientais, animais peçonhentos e primeiros socorros, fortalecendo a prevenção e a resposta comunitária.

As orientações à população incluem não descartar bitucas de cigarro ou latas em áreas de vegetação, que podem iniciar incêndios. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone (11) 4748-5394. Também é possível receber alertas enviando o CEP por SMS para o número 40199.

Em Mogi das Cruzes, a Defesa Civil passou a integrar a “Operação SP Sem Fogo” com a chegada do período seco. Representantes do município participaram de capacitação que marcou o início da fase vermelha da operação estadual, com palestras e demonstrações de equipamentos utilizados no combate a incêndios florestais.

Durante o treinamento, foram abordados temas como tipos de incêndio, estratégias de combate, segurança das equipes, uso de equipamentos e medidas de proteção individual. Um dos destaques foi a capacitação inédita para atendimento a animais atingidos por queimadas, conduzida por veterinários voluntários.

O município recebeu um kit estiagem contendo cinco abafadores, duas bombas costais, dois enxadões, cinco pares de luvas de raspa, cinco bonés, duas lanternas, cinco cantis e cinco facões, que serão utilizados nas ações preventivas e emergenciais.

A orientação à população é não utilizar fogo para limpeza de terrenos e evitar o descarte de materiais como cigarros acesos e vidros em áreas com vegetação seca. Para emergências, o atendimento ocorre pelos telefones 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros), disponíveis 24 horas.

Em Poá, a Defesa Civil intensificou o monitoramento das condições climáticas com base em dados de institutos meteorológicos, com o objetivo de antecipar riscos associados à estiagem. Entre as ações estão a emissão de alertas preventivos via SMS, utilização de redes sociais, apoio a campanhas de conscientização sobre economia de água e orientações à população sobre cuidados com a saúde em períodos de baixa umidade.

Também são realizadas fiscalizações em áreas de maior risco de incêndio, monitoramento de focos de calor por satélite e parcerias com o Corpo de Bombeiros para resposta rápida.

Além das orientações sobre descarte irregular em áreas de vegetação, o município também orienta a população a manter-se hidratada, umidificar ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes. O atendimento pode ser acionado pelos telefones (11) 4638-9155 ou 199, além do contato por e-mail defesacivil@poa.sp.gov.br e atendimento presencial na Travessa Miguel Saad, 80, no Centro.

No município de Ferraz, a Defesa Civil aderiu ao programa estadual de estiagem, garantindo capacitação técnica e materiais específicos para atuação no período.

A orientação é reforçar a hidratação, especialmente entre crianças e idosos, e evitar o descarte de bitucas de cigarro. A Defesa Civil atua no combate a pequenos focos de incêndio com viatura equipada com bomba a combustão e sistema pressurizado. Em casos mais complexos, o atendimento ocorre em apoio ao Corpo de Bombeiros. O atendimento é realizado pelo telefone 199.

Em Itaquá, foi instituído um Plano Municipal de Contingência para o período de estiagem e baixa umidade do ar, com diretrizes integradas entre secretarias municipais. As ações incluem monitoramento climático, vistorias em áreas de risco, campanhas educativas e medidas preventivas para reduzir focos de incêndio.

Em Arujá, a Defesa Civil conta com empresa contratada para apoio em ocorrências de queimadas e realiza ações de conscientização contra práticas como queima de lixo, soltura de balões e incêndio em vegetação. A prefeitura também intensificou serviços de poda e limpeza em áreas públicas para reduzir riscos. O atendimento pode ser acionado pelo telefone 199.

Já em Guararema, a Prefeitura reforçou a campanha anual de conscientização contra queimadas, com orientações sobre riscos ambientais, à saúde e implicações legais.