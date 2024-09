Casa Paulista regulariza 106 moradias no Alto Tietê

Cerca de 106 moradias foram regularizadas em Salesópolis e Guararema pelo programa Casa Paulista. Foram 56 e 50 entregas de escrituras, respectivamente. Na Grande São Paulo o programa regularizou 3.364 moradias na Região Metropolitana de São Paulo, totalizando um investimento estadual de R$ 14 milhões.

As matrículas foram entregues aos representantes dos municípios contemplados nesta terça-feira (17), em cerimônia que, de maneira mais abrangente, oficializou a entrega da regularização de 8.889 moradias pelo Casa Paulista no estado de São Paulo, com investimento total de R$ 34,6 milhões.

As ações que levaram à regularização das moradias foram desenvolvidas pela CDHU e pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Na cidade de Guararema, foram regularizadas 56 moradias em um núcleo habitacional. Em Pirapora do Bom Jesus foram 433 em um núcleo.

Já em Salesópolis 50 imóveis receberam o título de regularização, também em um núcleo. Em Santo André, foram 1.308 regularizações em cinco núcleos habitacionais. Todas elas foram realizadas pelo Cidade Legal. Já em São Bernardo do Campo, as 1.757 regularizações ocorreram pela CDHU em um núcleo.

O secretário Marcelo Branco reiterou, durante o evento, que a regularização fundiária é um dos maiores pilares da habitação e do desenvolvimento urbano da gestão estadual.

"A regularização fundiária, para mim, é uma demonstração do Estado de que ele reconhece o esforço de uma vida toda ou, até mesmo, de várias gerações de uma família. O poder público não pode olhar para esse cidadão que não tem a regularização fundiária sem dar uma prioridade absoluta, estender a mão para ele e reconhecer o grande esforço geracional que existe naquele imóvel. Se o Estado não cuidar disso, ele não está cuidando bem das pessoas", falou.