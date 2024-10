Cata-treco vai atender oito bairros e 160 vias na próxima semana em Itaquá

A Prefeitura de Itaquaquecetuba vai intensificar, na próxima semana, o serviço de coleta de materiais inservíveis, conhecido como cata-treco. Entre segunda-feira (21) e sábado (26), o atendimento vai passar por oito bairros e alcançar 160 vias. A ação é organizada pela Secretaria de Serviços Urbanos e tem por objetivo recolher móveis antigos, colchões e outros itens volumosos descartados nas vias públicas para combater o descarte irregular.



O serviço será iniciado na Vila Japão, que terá nove ruas atendidas na segunda (21). Na terça (22), o cata-treco chega à Chácara Escolástica, também em nove ruas. Já na quarta (23) e quinta-feira (24), a Vila Virgínia será contemplada com a coleta em 60 vias, o maior número entre os bairros.



Na sexta (25), será a vez dos bairros Vila Monte Belo, Jardim da Estação e Vila Passalacqua, que, juntos, terão 41 ruas atendidas. O cronograma se encerra no sábado (26) sendo realizado no Jardim Alpes de Itaquá em nove ruas e no Jardim Caiuby, que terá 31 ruas atendidas.



"O serviço é fundamental para manter uma cidade limpa e organizada, além de evitar problemas como enchentes. Contamos com a colaboração da população para que faça o descarte de maneira correta, respeitando o cronograma previsto", disse o secretário de Serviços Urbanos, Alexandre Oliveira.



O prefeito Eduardo Boigues detalhou a ampliação do trabalho. "O reforço é uma forma de atender uma demanda crescente dos moradores, garantindo que móveis e outros materiais descartados não se acumulem nas ruas. Pedimos que os munícipes deixem os itens separados na noite anterior ou antes das 7h da manhã", completou.



O cronograma completo, com os nomes das ruas atendidas, está disponível no site da prefeitura: itaquaquecetuba.sp.gov.br.