CDPs da região estão com 1.687 detentos a mais do que a capacidade

Os Centros de Detenção Provisória (CDPs) de Suzano e Mogi das Cruzes abrigam 1.687 detentos a mais do que a capacidade permitida nas duas unidades. A capacidade em ambas é de 844 detentos. Porém, o CDP de Suzano abriga 727 detentos a mais, são 1.571 detentos no local. No CDP de Mogi, a população carcerária é de 1.804, são 960 detentos a mais do que permite a capacidade do local. Os dados são do último dia 4 e foram levantados pelo DS no site da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).

Os CDPs abrigam detentos em regime provisório e fechado. De acordo com a SAP, o Governo do Estado de São Paulo tem investido firmemente em ampliações de vagas de regime semiaberto. "Seja pela ampliação das unidades existentes, seja pela construção de alas em unidade penais de regime fechado, dentro do programa foram entregues mais de 8 mil vagas".

A SAP informou, por meio de nota, que desde o início do Plano de Expansão de Unidades Prisionais, já entregou mais de 20 mil vagas e que até o momento foram inauguradas 24 unidades e outros 15 presídios estão em construção no Estado. Paralelamente a isso, a SAP também informa que o Estado investe na adoção de penas alternativas ao encarceramento. "Mais de 12 mil pessoas prestam serviços comunitários que substituem a pena de prisão", informa.

O secretario de Estado da Administração Penitenciaria, Lourival Gomes, tem se reunido com a Corregedoria Geral da Justiça para pedir mutirões para análise dos benefícios requeridos por detentos em penas de regime fechado e semiaberto. Esta seria uma das formas do Estado de conter a super lotação dos CDPs.

Além disso, a Secretaria de Segurança Publica tem investido em programas de Centrais de Penas e Medidas Alternativas (CPMA). Atualmente existem 70 CPMAs no Estado. "Através da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania, desenvolvemos o Programa de Prestação de Serviço à Comunidade".