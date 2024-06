Centro de Convenções de Ferraz recebe 41 toneladas de estrutura metálica

As obras do Centro de Convenções, na Praça dos Trabalhadores, no centro de Ferraz de Vasconcelos ganharam um importante reforço de peso nesta semana. Um total de 41 toneladas de estruturas metálicas chegaram na última quarta-feira (5) e serão utilizadas para reforçar toda a estrutura do prédio da parte interna.

Na manhã de hoje (06), todo o material já estava sendo levado para dentro e na parte interna já foi realizada o acerto do concreto em volta das colunas para receber posteriormente as estruturas metálicas. Esta é uma das obras mais aguardadas pelos ferrazenses e já está a pleno vapor.

Além disso, o fechamento com tapume será ampliado em todo o perímetro para dar mais segurança ao público que frequenta a praça e evitar acessos indesejados à obra.

Apesar disso, as quadras de areia poderão ser utilizadas normalmente e a praça também.

As obras do Centro de Convenções estavam paradas há 12 anos e a obra é a retomada dos serviços técnicos de recuperação de estrutura de concreto armado e finalização das instalações do edifício do Centro de Eventos. O prazo de execução é de 24 meses e um valor de R$ 11,3 milhões.