Centro Oncológico Mogi das Cruzes reforça cuidados contra o câncer de pele neste domingo

Neste domingo (08/12), os visitantes do Parque da Cidade, localizado no Parque Santana, em Mogi das Cruzes, serão recebidos pelo evento Dezembro Laranja do Centro Oncológico Mogi das Cruzes para reforçar os cuidados preventivos contra o câncer de pele. A ação acontece das 8h30 às 13 horas com atividades de lazer, entretenimento e orientação médica com o objetivo de reduzir os casos de câncer de pele e incentivar o diagnóstico precoce da doença. O câncer de pele (não melanoma) corresponde por 33% de todos os diagnósticos desta doença no Brasil, sendo que o Instituto Nacional do Câncer (INCA) registra, a cada ano, cerca de 185 mil novos casos.

Durante o evento Dezembro Laranja do Oncológico Mogi das Cruzes, o DJ Renan Urizzi animará o público. O evento vai começar com uma caminhada divertida pelo parque, às 9 horas, seguido de uma palestra com o dermatologista da clínica Dr. André Pessanha, prevista para início às 10 horas com uma hora de duração. Ele vai dar orientações sobre prevenção do câncer de pele e como identificar os primeiros sinais da doença.

O evento termina com uma aula de Aikido do sensei Márcio Zanardo, 4º Dan. Não precisa ter conhecimento em artes marciais para participar, a recomendação é usar uma roupa confortável para aproveitar melhor a atividade.

Durante as atividades, a equipe do Centro Oncológico prestará informações para a população e uma brincadeira com os participantes. Haverá uma roleta da sorte para sorteio de brindes e um quiz com perguntas sobre prevenção contra o câncer de pele valendo brindes.

Para participar é só ir até o Parque da Cidade localizado na Rua Jardelina de Almeida Lopes, Parque Santana, Mogi das Cruzes.

Informações podem ser obtidas no Centro Oncológico pelo telefone (11) 4795-4795 ou Whatsapp (11) 4795-4795.