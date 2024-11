CIC Ferraz promove mutirão de serviços e vacinação neste sábado

A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), por meio do Centro de Integração da Cidadania (CIC) Ferraz de Vasconcelos, promove, neste sábado, um dia especial de atendimento em sua sede, com o objetivo de proporcionar ao cidadão o acesso à justiça e à educação para a cidadania com prestações de serviços gratuitos, articulação e o fortalecimento de redes e ações comunitárias.

A partir das 09 horas, quem comparecer ao local poderá contar com serviços de regularização do cadastro único (Cadúnico), orientações do Centro de Auxílio à Mulher (CAM), com uma equipe interdisciplinar, que disponibiliza acolhimento em atendimento humanizado e qualificado para as mulheres em situação de violência doméstica, e seus familiares, emissão de 2ª via de certidões, equipe do Procon-SP para sanar as principais dúvidas sobre os direitos do consumidor, vacinação contra COVID, Influenza e Dengue, além da apresentação do grupo Karatê Dragões Negros Mestres, e alunos do CIC.

Data e horário

O local designado para a realização do mutirão é a Avenida Gov. Jânio Quadros, 967, Parque São Francisco, na sede do CIC, próximo à estação de trem Antônio Gianetti Neto.

Será das 9 às 14 horas.