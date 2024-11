Cidades da região realizam ações de mobilização contra a dengue

As cidades do Alto Tietê estão promovendo uma semana de mobilização contra a dengue e outras arboviroses.

A Semana Estadual de Mobilização contra as Arboviroses, organizada pelo Governo de São Paulo em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), ocorre de segunda-feira (11) a sábado (16). A iniciativa visa conscientizar a população, municípios e organizações públicas e privadas sobre a importância das ações de prevenção e eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

De acordo com o último levantamento do DS, as cidades da região contabilizaram 51 mil casos da doença e 57 óbitos confirmados, segundo o Painel de Monitoramento da Divisão de Dengue, Chikungunya e Zika do Estado de São Paulo.

A ação é uma resposta às mudanças climáticas que intensificam as transmissões de arboviroses devido ao aumento de temperatura, chuvas e umidade, condições que favorecem a proliferação do mosquito.

A Secretaria de Saúde de Suzano, por meio do Setor de Controle de Zoonoses, aderiu ao “Dia D de Mobilização Estadual contra a Dengue” na quarta-feira (13), com distribuição de informativos à população nos postos de saúde. Desde segunda-feira (11), equipes visitam bairros, orientam moradores e distribuem panfletos sobre a prevenção de criadouros do Aedes aegypti. Cerca de 5 mil folhetos foram distribuídos.

O Setor de Controle de Zoonoses realiza inspeções contínuas, conforme orientado pelo Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), com aproximadamente cem ações de fiscalização mensais em Suzano.

Itaquaquecetuba também promove uma semana de mobilização, com mutirões para instalação de telas em caixas d'água até quinta-feira (14). Unidades de saúde realizam palestras orientando a população a eliminar recipientes com água acumulada. No sábado (16), haverá uma passeata no Parque Residencial Marengo, com ponto de encontro na EMEB Prof. Alceu Magalhães Coutinho.

Em Ferraz de Vasconcelos, as ações se encerraram na quarta-feira (13) com distribuição de hipoclorito de sódio, telas para caixas d'água e panfletos. Na Praça da Independência e em favelas, como a dos Sonhos e Itajuíbe, Agentes de Controle das Endemias (ACEs) abordaram moradores, oferecendo orientação e um “quizz” sobre fatos e mitos da dengue, com premiações para os participantes.

Mogi das Cruzes intensificou as ações contra a dengue no início do ano devido ao aumento de casos. A Prefeitura abriu a Semana Estadual de Mobilização na segunda-feira (11) e continua realizando atividades em parceria com a Secretaria Comunicação Social (criação de materiais para divulgação); Secretaria de Infraestrutura Urbana (intensificação de limpeza de terrenos e áreas públicas com descarte irregular de lixo ou entulho); Secretaria de Educação (atividades de mobilização para alunos e servidores); Secretaria de Meio Ambiente (organização dos Ecopontos).