Cidades reforçam atendimento às solicitações de poda de árvores

As Prefeituras da região contam com pedidos de poda de árvore pendentes em seus sistemas. As informações são de sete cidades do Alto Tietê.

Em Suzano, existem cerca de 100 pedidos, de acordo com a administração. Mensalmente, a Prefeitura faz, em média 110 podas de árvore. O trabalho é feito diariamente.

O serviço é feito pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos a partir de solicitações e de avaliação da própria pasta. Além disso, uma parceria com a EDP existe e, toda semana, a concessionária desliga provisoriamente a rede elétrica para que a pasta possa realizar o trabalho com segurança nos trechos onde as árvores encostam na fiação.

Os pedidos de poda de árvore podem ser feitos à Ouvidoria de Suzano, pelos telefones 0800 774 2007, 156 e 4743-1796, e pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br

Em Mogi, a Prefeitura disse que realiza o trabalho diariamente, já que a Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal possui uma equipe especializada neste tipo de trabalho, com a presença de um engenheiro agrônomo, técnicos e equipamentos específicos para esse serviço.

No caso de árvore em contato com fiação elétrica, a Prefeitura disse ter uma parceria com a EDP. Os registros feitos via Colab entram em uma programação de serviços e são realizados por uma equipe de campo, com apoio da concessionária. A partir de registro, a solicitação é verificada pelos órgãos responsáveis.

A Prefeitura reforçou que as reclamações precisam ser registradas por meio dos canais oficiais, que são o aplicativo Colab, e pelo telefone 156, da Ouvidoria Municipal.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba disse que o trabalho de poda e supressão de árvores é realizado por empresa terceirizada, que é contratada por processo licitatório. Para solicitar o serviço, é necessário entrar no site www.itaquaquecetuba.aprova.com.br/home

A administração ressaltou que a execução dos trabalhos depende da Emissão de Autorização prévia pela Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento. Em média, a administração faz duas supressões e seis podas por dia no município, seguindo rigorosamente as normas ambientais e de segurança. As equipes têm reforço de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros em caso de necessidade.

A EDP é acionada caso exista árvores sobre a rede elétrica. O desligamento da rede é feito para que os trabalhadores possam fazer o serviço com segurança.

A Prefeitura de Poá disse que existem 100 pedidos e já se encontram em cronograma de retirada. Os serviços são feitos pela própria administração e, caso necessário, em parceria com a EDP.

As solicitações são feitas na Secretaria de Meio Ambiente, pessoalmente, por e-mail ou telefone. A administração faz serviços diários conforme cronograma previamente instituído.

Em Ferraz, as solicitações para podas de árvores são avaliadas pela Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal de Ferraz de Vasconcelos. Em seguida, com a aprovação ambiental, o trabalho é executado pelos profissionais da Secretaria de Serviços Urbanos. A ação ajuda no fortalecimento da árvore e também evita acidentes que possam colocar em risco a vida humana ou danificar veículos e residências. As podas são realizadas de acordo com o cronograma de execução. Já a parceria com a Distribuidora de Energia EDP São Paulo é feita quando os galhos de uma determinada árvore envolvem os fios e rompem a rede de energia.

Os pedidos devem ser encaminhados para a Secretaria de Serviços Urbanos pelo telefone 4679-6861, ou pelo WhatsApp: (11) 97313-0685.

Em Arujá, o munícipe precisa entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, por meio do e-mail meioambiente@aruja.sp.gov.br, ouvidoria, presencialmente ou protocolo via fácil.