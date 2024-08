Circuito das Artes leva 15 mil pessoas para o Parque Centenário, em Mogi

Cerca de 15 mil pessoas tiveram a oportunidade de participar das atividades culturais, recreativas e de lazer promovidas gratuitamente pelo Circuito das Artes no Parque Centenário da Imigração Japonesa, de Mogi das Cruzes.

Segundo os organizadores, o projeto cumpriu com o seu objetivo ao reunir as famílias para um dia divertido no parque, criando uma interação familiar por meio de atividades diversificadas, que também serviram para uma vivência cultural.

Crianças, adultos e terceira idade tiveram a oportunidade de participar das oficinas de circo, pintura, desenho e danças, e assistir os shows de palco de culturas diferentes, aproveitando um dia agradável ao lado de amigos e familiares.

Para garantir a segurança e bem-estar dos participantes, o evento contou com monitoria e ambulância com UTI móvel. A inclusão também foi priorizada com a presença de profissionais de LIBRAS para tradução e audiodescrição.

O Circuito das Artes é um projeto realizado pela empresa de consultoria cultural Perffecto Projetos, com patrocínio da Niterra do Brasil, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet). O evento aconteceu no último dia 18.