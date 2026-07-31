Clima na região deve ficar firme até o próximo final de semana, quando volta a esfriar

O clima deve começar a esquentar no Alto Tietê, segundo informações da empresa de meteorologia Climatempo. Neste domingo (2), as temperaturas devem chegar próximas aos 30°C na região. Essas altas temperaturas devem se prolongar até o próximo final de semana, quando o clima tornará a esfriar.

Em Suzano, o final de semana contará com uma média de 11°C de mínima e 26° de máxima. Essa média deve seguir até o próximo domingo (9), quando as temperaturas devem cair para 10°C de mínima e 13°C de máxima. Para o sábado (8), é esperado 12mm de chuva, e no domingo (9), 6,8mm de chuva.

Mogi das Cruzes segue com a mesma estimativa para esse final de semana, com temperaturas mais elevadas, levando a mesma média de Suzano. Para o próximo sábado (8), o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo passa a chuvoso, para o dia é esperado 12mm de chuva. No domingo (9), o dia será nublado com chuva de manhã. Sol e diminuição de nuvens à tarde. E a noite com muitas nuvens. Também é esperado 8mm de chuva para o dia.

Ferraz de Vasconcelos seguirá com uma média de 12°C mínimos para a semana, e máximas que podem chegar até os 28°C. Também é esperado uma queda brusca com chuvas para o próximo final de semana. No sábado (8) é esperado 12mm de chuva, porém com uma temperatura amena, com média de 12°C de mínima e 23°C de máxima. As temperaturas devem cair para 9°C de mínima e 13°C de máxima no domingo (9), com 11mm de chuva para o dia.

Biritiba Mirim seguirá com as mesmas médias nas temperaturas, porém se destaca com as grandes chuvas previstas para o próximo final de semana. No sábado (8), é esperado 17mm de chuva. Já no domingo (9), 23mm de chuva devem cair no município.

As demais cidades da região como Arujá, Guararema, Itaquaquecetuba, Poá, Salesópolis e Santa Isabel devem seguir com as mesmas métricas estipuladas para o município de Suzano.