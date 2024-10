Colégio de Mogi das Cruzes promove palestra sobre bullying e cyberbullying nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (30), o Colégio Tomás Agostinho, localizado em Mogi das Cruzes, receberá os renomados advogados e especialistas Jeruza Lisboa Pacheco Reis e Juliano Melo Duarte para uma palestra dedicada ao combate do bullying e cyberbullying. O evento será realizado em dois períodos, pela manhã e à tarde, e destina-se aos alunos do Ensino Fundamental I e II, bem como do Ensino Médio. A preocupação da escola, que tem como gestor administrativo, Percy Benedicto de Siqueira, o Pitty, em promover ações, e adquirir material sobre o tema, demonstra a consciência cidadã e responsabilidade social da empresa na área educacional.

Jeruza e Juliano são coautores do livro "Um Guia Prático que Pode te Ajudar: Bullying, Cyberbullying e Violência Familiar – Conceitos, Impactos Psicológicos e Jurídicos", lançado em outubro de 2023, que também conta com a colaboração do delegado de Polícia Civil, Eliardo Amoroso Jordão, futuro vice-prefeito de Poá (SP). A segunda edição da obra, revisada e ampliada saiu em abril de 2024, trazendo atualizações relevantes, incluindo a nova Lei n.º 14.811/2024, que introduz alterações significativas no Código Penal, criminalizando as práticas de bullying e cyberbullying.

O objetivo da palestra é alertar e sensibilizar os estudantes sobre a importância de reconhecer e combater comportamentos que geram sofrimento e insegurança entre crianças e adolescentes. “Discutir esses temas no ambiente escolar é fundamental para promover o respeito, a empatia e garantir um espaço seguro para todos”, afirma Jeruza Reis. Ela destaca que essa iniciativa contribui para um desenvolvimento mais saudável dos alunos e para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Juliano Melo Duarte complementa que o conteúdo abordado na palestra não apenas discute os impactos psicológicos do bullying, mas também as consequências jurídicas decorrentes dessas ações. “É essencial que os jovens compreendam o peso que atitudes como o bullying e o cyberbullying podem ter na vida das pessoas, incluindo suas implicações legais. Nosso objetivo é educar e orientar para que possam refletir sobre esses comportamentos”, ressalta.

O encontro será interativo e contará com um espaço destinado a perguntas dos alunos, promovendo um ambiente de confiança e troca de experiências. A expectativa é que os participantes saiam com uma compreensão mais aprofundada sobre os temas discutidos e com ferramentas para identificar e lidar com situações de bullying, tanto no ambiente físico quanto no digital.

“Iniciativas como esta reafirmam o papel da escola na formação cidadã, indo além do conteúdo acadêmico e contribuindo para a construção de uma sociedade mais empática e consciente. É fundamental que todas as instituições de ensino, clubes e agremiações promovam ações de prevenção e combate ao bullying, conforme preconiza a legislação. No Tomás, teremos quatro horas de palestras, que serão um verdadeiro exercício de cidadania e empatia, respeitando as diferenças”, conclui a advogada Jeruza.

Lei de combate ao bullying

O bullying é um problema sério que impacta negativamente a vida dos estudantes e compromete um ambiente educacional saudável. Para enfrentar essa questão, o Brasil promulgou a Lei 13.185/2015, que estabelece diretrizes para o combate ao bullying nas escolas. A legislação determina que é dever das instituições de ensino, clubes e agremiações promover ações de conscientização, prevenção e gerenciamento de situações de bullying.

A nova legislação de 2024, por sua vez, criminalizou as práticas de bullying e cyberbullying, reforçando a necessidade de uma abordagem rigorosa e consciente sobre o tema.