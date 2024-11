Coleta de exames de PSA será intensificada nos homens a partir dos 45 anos em Ferraz

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos divulgou a programação do “Novembro Azul” nas 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e nos demais serviços de saúde, nesta segunda-feira (04/11). O mês é conhecido mundialmente pelo combate e conscientização ao Câncer de Próstata. Durante todo o mês será intensificada a solicitação de exames de PSA Total/Livre aos homens, a partir dos 45 anos de idade. O PSA ou Antígeno Prostático Específico é um teste feito a partir da coleta de amostra de sangue do paciente. É utilizado principalmente para rastrear o câncer de próstata. Os resultados alterados serão encaminhados ao urologista no Centro de Especialidades Médicas (CEM), sendo verificados sintomas, sinais, histórico familiar, etc.

Para fazer o exame, o homem precisa procurar a UBS na qual é cadastrado. Além dos exames, haverá também diversas atividades educativas, palestras e orientações. A primeira atividade será realizada na UBS do CDHU nesta quinta-feira, dia 7, a partir das 10 horas da manhã. Haverá uma palestra pela equipe médico e enfermagem sobre as ações preventivas para evitar o câncer de próstata. No dia seguinte, no dia 08/11, a partir das 8 horas haverá uma ação externa sobre Saúde do Homem e no dia 28, a partir das 14 horas, uma roda de conversa com orientações, avaliação sobre saúde do homem e prevenção do câncer de próstata com a equipe da UBS.

A programação segue ao longo do mês. Na UBS da Vila Margarida, no dia 13, a partir das 10 horas, também será realizada a Palestra Saúde Também é Coisa de Homem!” e no dia 21 de novembro será realizada ainda uma ação extra-muro na fábrica de rodas com a equipe da UBS Vila Margarida. O CSII Mário Margarido da Silva realizará no dia 14 de novembro, a partir das 14h30, uma roda de conversa com a equipe multidisciplinar com orientações e avaliações com a equipe médica durante o mês. Já na UBS José Schiavinatti, na Vila Corrêa, haverá uma roda de conversa sobre a Saúde do Homem. Na UBS Antônio Nhan, no Jardim Luiz Mauro está prevista também uma palestra sobre a Saúde do Homem no dia 19, às 9h30.

A comunidade do Jardim Yone está sendo convidada para participar de uma palestra sobre a Saúde do Homem e Prevenção na UBS Geraldo José Rodrigues Alckmin, no dia 19, a partir das 13 horas.

A programação se estende na UBS do Jardim Castelo, no dia 21, a partir das 14 horas com roda de conversa com equipe multidisciplinar e da UBS com orientações, avaliações saúde do homem e prevenção do câncer de próstata. Na UBS Antônio Pasquarelli, na Vila Jamil, a partir do dia 22 de novembro palestra com Dr. Angel, sobre prevenção do câncer de próstata.

Na UBS Lucas Simplício Deliesposti, no Jardim Rosana, será realizado no dia 26 também uma roda de conversa sobre prevenção do câncer de próstata; na UBS Mário Squizato, na Vila das Nações, a programação será dia 27, a partir das 9 horas. A UBS Marcelo Petegrosso Pereira, no Jardim Bela Vista, realiza no dia 27, a partir das 7h30, uma palestra com o dr. Cleberson sobre Prevenção do câncer de próstata. A programação, em Ferraz, será encerrada na UBS da Vila São Paulo, a partir das 10 horas, com uma roda de conversas e realização de grupos com orientação da equipe multidisciplinar e de enfermagem.