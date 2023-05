Com auxílio de drone, GCM prende traficante

A Guarda Civil Municipal de Ferraz de Vasconcelos (GCM) prendeu um traficante de drogas no sábado (6), numa ação que contou com o auxílio de um drone da corporação. Agentes realizavam um patrulhamento no Jardim Castello Branco quando avistaram três suspeitos próximos a pista de skate do bairro.

Para fazer uma melhor averiguação sem chamar a atenção, os guardas utilizaram um drone para monitorar os elementos. Comprovado o delito, a GCM abordou os três rapazes, sendo que dois assumiram ser usuários e indicaram o terceiro suspeito como sendo o traficante.

Foram encontradas 76 porções de cocaína e 78 envelopes contendo maconha, além de R$ 53 em espécie. As três pessoas foram levadas para a Delegacia Central de Ferraz de Vasconcelos onde o delegado responsável tomou as providências cabíveis.

A utilização de drones para auxiliar no combate à criminalidade é uma novidade na cidade, desde agosto do ano passado os aparelhos tem monitorado locais de grande movimentação, principalmente nos horários considerados de pico.

A cidade também conta com uma central de monitoramento e mais de 100 câmeras instaladas dando uma maior sensação de segurança à população.