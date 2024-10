Com mais de 90% dos votos, Delegado Eduardo Boigues é reeleito em Itaquá

Delegado Eduardo Boigues (PL) foi reeleito prefeito de Itaquaquecetuba com 91,70% dos votos válidos. Com 100% das urnas apuradas, o atual prefeito recebeu mais 165.975 votos e venceu a disputa pela o Executivo do município no pleito deste domingo (6). A eleição no município teve 3,33% votos brancos e 4,35% votos nulos.

Fabiano do PT (PT) ficou em segundo, com 4,99% (9.027 votos). Adriana do Hospital (PDT) ficou em terceiro, com 2% (3.614 votos). Armando da Farmácia aparece na sequência, com 1,31% (2.374 votos). Após a vitória, Boigues comentou sobre o resultado expressivo. "Temos mais de 90% dos votos válidos. Isso mostra que o trabalho foi bem feito e que estamos no caminho certo. Muito feliz", comentou.

Segundo o TSE, o total de votos na cidade foi de 195.445.