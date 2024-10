Com piscina aquecida e acessibilidade, reforma do CEMI chega a 90% de conclusão

A reforma do Centro de Convivência da Melhor Idade (CEMI) de Itaquaquecetuba alcançou, nesta semana, 90% de execução. Com a instalação da piscina aquecida e um ambiente adaptado para garantir acessibilidade, a obra recebeu investimento de R$ 4,1 milhões e beneficiará aproximadamente 600 idosos com atividades recreativas e de saúde.

Desde o início da reforma, o CEMI passou por fases importantes, como a demolição de estruturas antigas, a instalação de revestimentos e ambientação. A próxima etapa envolve as configurações finais, incluindo a instalação de bloqueios, a conclusão do estacionamento, reparos internos e a conexão do sistema de ar condicionado, essenciais para garantir o conforto dos usuários.

Além da piscina coberta e aquecida, que se destaca como um dos principais benefícios do projeto, o novo CEMI contará com salas para atendimento, espaço para shows e atividades recreativas, como dança e brincadeiras, proporcionando um ambiente seguro e adaptado para promover a qualidade de vida dos idosos do município.

"O CEMI será um ponto de referência para o cuidado e a convivência da melhor idade. Nosso compromisso é garantir que os idosos tenham acesso a um ambiente seguro, confortável e que promova o bem-estar social", disse o secretário de Desenvolvimento Social, Gabriel Rocha.

"Estamos trabalhando para que essa obra seja finalizada com qualidade e o quanto antes, pois sabemos o impacto positivo que ela tem na vida dos idosos. Itaquá está se modernizando e a cada novo equipamento isso fica evidenciado", completou o prefeito Eduardo Boigues.