Começa operação nas estradas; Mogi-Bertioga vai receber 390 mil carros

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) iniciou a “Operação Verão” nas rodovias do Alto Tietê. A ação começou no dia 16 de dezembro e terminará no dia 7 de fevereiro.

A corporação está com o efetivo completo. Por questões de segurança, não foram divulgados o número de agentes que atuarão na operação. “Teremos mais policiais para conseguirmos dar conta e oferecer segurança para as pessoas que vão viajar”, disse o tenente André Belarmino, comandante da PMRv no Alto Tietê.

Neste período, serão realizadas ações educativas, preventivas, fiscalizações, além da prevenção criminal em toda a malha viária da região.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), mais de 4,1 milhões de veículos devem passar pelas rodovias em todo o Estado. Na região, as rodovias Pedro Eroles (SP-088), entre Arujá e Mogi das Cruzes, Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), a Mogi-Bertioga, devem receber 390 mil veículos.

Na Ayrton-Senna (SP-070), cerca de 1,2 milhão de veículos devem passar pela via. Os trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas devem receber 935 mil motoristas.

Planejamento

Segundo Belarmino, a palavra-chave para os condutores é “planejamento”. “Sair mais cedo, fazer a revisão do veículo. Levar itens básicos como água, óleo, verificar as condições dos pneus, faróis e colocar a criança na cadeirinha”, explicou o tenente.

Entre outras orientações, estão: jamais dirigir cansado ou depois de beber (caso beber, definir quem vai dirigir) e caso precise parar na via, escolher pontos de apoio ou uma base da Polícia Militar Rodoviária.