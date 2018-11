Comércio de Itaquá terá decoração de Natal na área central

O Natal é considerado o principal momento de vendas para o comércio e as decorações natalinas são complementos na experiência de quem está em busca de algum presente. Após negativa da Prefeitura de Itaquaquecetuba por questões fiscais, a Associação Comercial e Industrial de Itaquaquecetuba (Acidi) intermediou com os empresários da cidade uma ‘vaquinha’ para investir na decoração de Natal. O resultado foi positivo e os lojistas arrecadaram pouco mais de R$ 19 mil para a instalação dos enfeites natalinos.

Batizado como Luzes de Natal 2018, o projeto prevê a instalação de lâmpadas led amarelas em cada uma das árvores da Praça Padre João Álvares, no Centro, em uma montagem de até 5 metros de altura. Além disto, serão distribuídos entre os corredores centrais da praça mais de 300 enfeites; serão pingentes, estrelas e bolas para deixar o local dentro do universo natalino.

A instalação começa no dia 4 de dezembro, a inauguração será no dia 8 de dezembro e as luzes permanecerão em pleno funcionamento, para atrair jovens, adultos e idosos, até o dia 10 de janeiro de 2019. Após esta data, os itens serão recolhidos e armazenados na Acidi para a utilização no mesmo período do próximo ano.

Todo o serviço foi orçado em R$ 19.842 e praticamente todo o montante já foi arrecadado junto a quase 40 comerciantes da região central. De acordo com o presidente da Acidi, Luciano Dávilla, a ideia foi apresentada em algumas reuniões a abraçada pelos comerciantes diante da viabilidade de sucesso.

"Explicamos a importância de algo deste tipo, apresentamos um projeto transparente aos comerciantes e relatamos que cada um poderia doar valores de acordo com sua realidade financeira. Em menos de uma semana, para minha surpresa, o valor já estava fechado", relata o presidente da associação.