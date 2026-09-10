Como se alimentar de forma equilibrada ao longo do dia

Para quem busca manter a saúde e cuidar da forma física, uma alimentação adequada é essencial. Da primeira refeição do dia ao período pós-treino, a combinação entre variedade, quantidade, hidratação e escolhas adequadas às necessidades individuais pode contribuir para garantir energia, disposição e recuperação após a prática de atividades físicas. Nesse contexto, a sobremesa pode fazer parte da rotina, desde que seja considerada dentro do conjunto da alimentação.

“É importante olhar para a alimentação como um todo. Começar o dia com uma refeição adequada, fazer boas escolhas ao longo do dia e se alimentar de forma apropriada antes e depois do exercício ajuda a manter a energia e a recuperação em dia. No pós-treino, por exemplo, combinar fontes de carboidratos e proteínas pode contribuir para a reposição de energia e para a recuperação muscular”, explica Maria Izabel Giannichi, nutricionista da Nutrisano, consultoria nutricional parceira da Yogoberry, rede de frozen yogurts.

Segundo Caroline Rodrigues Gomes, nutricionista da Nutrisano e parceira da Yogoberry, vitaminas e minerais, como magnésio, potássio, cálcio, zinco e vitaminas C e E, também participam de diferentes funções importantes para o organismo e podem ser obtidos por meio de uma alimentação variada.

“No fim, não existe um único alimento ou nutriente responsável pela recuperação. O mais importante é ter uma alimentação equilibrada, manter uma boa hidratação e adequar as escolhas às necessidades e à rotina de cada pessoa”, explica Caroline Gomes.



Do café da manhã ao pós-treino, confira como você pode manter uma alimentação equilibrada:

Distribua as refeições ao longo do dia

Uma rotina alimentar equilibrada começa antes do treino. Passar muitas horas sem comer pode levar a escolhas menos planejadas posteriormente, além de dificultar a organização da alimentação.

Segundo Maria Izabel, é necessário buscar o equilíbrio em todas as fases da alimentação: no café da manhã, almoço, pré-treino, pós-treino e jantar. A nutricionista destaca que é importante considerar a rotina, o nível de atividade física, os objetivos e as necessidades individuais, e, assim, ter uma alimentação mais organizada, com refeições distribuídas ao longo do dia, tende a ser mais fácil de manter.

Reduza o excesso de açúcar

O consumo excessivo de açúcares adicionados pode contribuir para o ganho de peso e aumentar o risco de problemas como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e cáries. O principal ponto de atenção está na frequência e na quantidade de alimentos e bebidas com açúcares adicionados.

Combine diferentes nutrientes

Carboidratos, proteínas e gorduras desempenham diferentes funções no organismo e são importantes para uma alimentação equilibrada, especialmente para quem pratica atividades físicas. Alimentos como arroz, batata, aveia, pães, massas e frutas fornecem carboidratos, enquanto carnes, peixes, ovos, leite e derivados e leguminosas são fontes de proteínas. Já as gorduras podem ser encontradas em alimentos como azeite, abacate, castanhas e sementes. Segundo as nutricionistas, é necessário também pensar em outros componentes importantes da alimentação, como fibras, vitaminas, minerais e compostos antioxidantes. Frutas, castanhas e outras opções variadas podem contribuir para uma alimentação equilibrada. Na Yogoberry, entre as possibilidades oferecidas pela marca estão combinações com frutas, castanhas e inclusão de whey protein.

Observe a composição e faça escolhas conscientes

A atenção aos ingredientes e às informações nutricionais pode ajudar na hora de escolher lanches e sobremesas. Para quem busca reduzir o consumo de açúcar, comparar produtos semelhantes, observar a lista de ingredientes e considerar o tamanho da porção são estratégias que podem contribuir para decisões mais conscientes.

Evite escolhas por impulso ao longo do dia

Deixar os lanches para a última hora é um erro comum que pode levar a escolhas menos equilibradas, como doces, bebidas açucaradas e alimentos ultraprocessados.

Segundo as nutricionistas, manter uma rotina alimentar organizada e ter opções nutritivas disponíveis pode ajudar a evitar escolhas feitas por impulso e a manter uma rotina alimentar mais organizada e reduzir o consumo excessivo de açúcar. Também é importante observar se a vontade de comer está relacionada à fome ou a fatores como estresse, ansiedade e tédio.

“Uma alimentação equilibrada também pode incluir momentos de prazer e diferentes opções ao longo do dia. Com planejamento, variedade e escolhas conscientes, é possível construir uma rotina alimentar saudável e adequada às necessidades de cada pessoa”, conclui Maria Izabel.