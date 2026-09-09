Restrição de caminhões busca melhorar trânsito entre Cezar de Souza e o Centro e no Habibs

O trânsito de veículos pesados teve alterações no corredor formado pelas avenidas João XXIII e Vereador Narciso Yague Guimarães com a inauguração da Nova Perimetral, no distrito de Cezar de Souza. Desde o dia 1º de setembro, a passagem de caminhões com mais de 10 metros de comprimento pela avenida Vereador Narciso Yague Guimarães está proibida das 6h às 22h. A medida busca melhorar o trânsito na região, com reflexos na praça Kazuo Kimura, conhecida como Rotatória do Habibs.

Com a restrição, os caminhões que chegam à cidade pela avenida Engenheiro Miguel Gemma devem seguir pela rua Júlio Perotti, virar à direita na avenida João XXIIII e passar pela avenida Vereador Dante Jordão Stoppa até chegar ao viaduto Mário Celso Gomes da Silva, que dá acesso à Nova Perimetral. Dali, eles seguem pela avenida João Gilberto Moro até a avenida Francisco Rodrigues Filho, onde podem acessar a avenida Pedro Romero e seguir em direção à rodovia Mogi-Dutra ou a outras regiões da cidade.

A rota também deve ser utilizada pelos caminhões que deixam o distrito de Cezar de Souza.

No sentido contrário, para os caminhões que chegam à cidade pela rodovia Mogi-Dutra, o caminho segue pela Via Perimetral até a avenida Pedro Romero, de ondem podem acessar a avenida João Gilberto Moro para, na sequência, passarem pelo viaduto Mário Celso Gomes da Silva e pelas avenidas Vereador Dante Jordão Stoppa e João XXIII.

Nas proximidades do encontro da avenida João XXIII com a avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, onde a restrição se inicia, a Prefeitura de Mogi das Cruzes construiu um novo retorno que permite acesso à avenida Engenheiro Miguel Gemma. Para garantir a segurança viária, principalmente levando em conta a conversão de veículos pesados, um semáforo foi instalado.

Desde o início da restrição, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito vem acompanhando a circulação de veículos na área. Nos primeiros 15 dias, o trabalho terá caráter educativo, com orientação aos motoristas. Após este período, serão iniciadas as autuações.

“A restrição do trânsito de caminhões com mais de dez metros, tem como objetivo oferecer mais fluidez para o trânsito no corredor das avenidas João XXIII e Vereador Narciso Yague Guimarães, uma vez que tira dali um volume de veículos pesados, propiciando mais eficiência na utilização do viário. Ao mesmo tempo, também traz benefícios os caminhoneiros, que terão vias com trânsito mais rápido para cruzar a cidade, sem a necessidade de passar pelas regiões do shopping e da rotatória da praça Kazuo Kimura”, explicou o secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Felício Kamiyama.

Ele lembrou ainda que a medida também deverá trazer benefícios para a fluidez de outras regiões, como a própria “Rotatória do Habibs” e para as avenidas Manoel Bezerra Lima Filho, Yoshiteru Onishi e José Meloni. “A medida deverá trazer ainda reflexos positivos para os dois principais corredores de ligação entre Cezar de Souza e a região central: o da avenida João XXIII e o da avenida Francisco Rodrigues Filho”, completou Kamiyama, lembrando que, antes da adoção desta restrição, estudos técnicos foram realizados e foram realizadas intervenções de sinalização e engenharia de tráfego.

Para receber o novo fluxo de veículos pesados que passou a utilizar a Nova Perimetral, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito realizou intervenções para garantir a segurança viária e a fluidez. Além da construção do novo retorno no Socorro, o estacionamento de veículos passou a ser proibido na avenida Vereador Dante Jordão Stoppa no período entre 6h e 22h. Outro ponto em que o estacionamento não é mais permitido é na pista sentido bairro-centro da avenida João XXIII, entre a ponte sobre o rio Tietê e a rua Júlio Perotti.

Outra medida adotada foi a instalação de semáforos nas proximidades da rotatória existente no encontro das avenidas João XXIII, Vereador Dante Jordão Stoppa e Presidente Castello Branco, conhecida como “Rotatória da Elgin”. No local, os equipamentos também têm a função de ampliar a segurança viária para a travessia de pedestres, com o esperado aumento no fluxo de veículos na região após a entrega da Nova Perimetral, identificado por estudos e simulações realizados por empresa especializada.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes mantém acompanhamento contínuo no trânsito da nova avenida João Gilberto Moro, do viaduto Mário Celso Gomes da Silva e das vias próximas, trabalhando nas adequações para melhoria da fluidez, principalmente nos horários de pico.