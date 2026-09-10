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Jornal Diário de Suzano - 10/09/2026
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Região

Região registra mais de 60 milímetros de chuva em 24h

Apesar do acúmulo de chuva, as cidades de Suzano, Mogi, Arujá e Itaquá não tiveram ocorrências

10 setembro 2026 - 06h30Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Suzano Foram somados 46,6 milímetros de chuva no período de 24 horasSuzano Foram somados 46,6 milímetros de chuva no período de 24 horas - (Foto: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo)

As cidades do Alto Tietê registraram pelo menos 60 milímetros de chuva nas 24 horas que antecederam a manhã desta quarta-feira (9). As Defesas Civis não registraram chamados em decorrência das chuvas, mas mantém o monitoramento das condições climáticas e das áreas consideradas de risco.

Em Suzano, foram somados 46,6 milímetros de chuva no período de 24 horas. Os maiores valores foram 15,2 milímetros no Tabamarajoara e 14,2 milímetros no Miguel Badra. Também foram registrados 11,2 milímetros no Jardim Amazonas e 6 milímetros no Jardim Lincoln. Não houve ocorrências.

Além do monitoramento, a cidade mantém ações de zeladoria voltadas à prevenção de problemas provocados pelas chuvas. Segundo o último balanço divulgado, referente a julho, foram removidas 1.532 toneladas de resíduos de pontos viciados, valas, rios e bueiros. Também foram realizados serviços de limpeza de bueiros, galerias e redes de drenagem, entre outras intervenções.

Mogi das Cruzes registrou entre 6mm e 12mm de chuva, dependendo da região. As equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil mantém monitoramento contínuo na cidade e não registrou chamados referentes às chuvas. Se necessário, a população pode entrar em contato pelo telefone 199.

Itaquaquecetuba registrou 9 milímetros de chuva em 24 horas. Não foram registradas ocorrências ou solicitações relacionadas ao mau tempo. 

Já em Arujá, foram registrados 1,2 milímetro de chuva nas últimas 24 horas. 

 

Sistema elétrico fica sob monitoramento permanente nas cidades 

Diante da previsão de continuidade das chuvas fortes nos próximos dias, a EDP, concessionária de energia elétrica, reforçou as equipes em campo e mantém o sistema elétrico sob monitoramento permanente.

As condições meteorológicas e os dados repassados pelos órgãos de Defesa Civil são acompanhados em tempo real pelo Centro de Operações Integrado (COI), responsável pelo monitoramento e gerenciamento do sistema de distribuição. 

A partir dessas informações, a companhia define a estratégia operacional e direciona os recursos necessários para atender eventuais ocorrências.

 

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