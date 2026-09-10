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Jornal Diário de Suzano - 10/09/2026
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Região

Ferraz realiza ação de limpeza na R. Bruno Altafim 

Ação contempla o cronograma mensal de manutenção e revitalização das vias públicas do município

10 setembro 2026 - 13h55Por De Ferraz
Ferraz realiza ação de limpeza na R. Bruno Altafim Ferraz realiza ação de limpeza na R. Bruno Altafim  - (Foto: Camille Melo/Secom FV)

Nesta quinta-feira (10), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, realizou uma ação de limpeza e revitalização nas ruas Bruno Altafim e Brasília. Durante os trabalhos, as equipes realizaram os serviços de limpeza, roçagem dos matos e pintura das sarjetas. 

Esta ação faz parte do cronograma permanente de zeladoria do município, que contempla diferentes regiões da cidade com intervenções voltadas à conservação dos espaços públicos.

Segundo o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, a manutenção periódica é fundamental para garantir melhores condições nos locais de circulação e convivência da população. 

“As equipes da Secretaria de Serviços Urbanos atuam de forma contínua em diferentes pontos da cidade, com serviços de limpeza e manutenção que ajudam a preservar os espaços públicos e proporcionar mais segurança para quem circula pelas vias do município. Esse trabalho é planejado e segue um cronograma que busca atender às demandas de cada região”, afirmou.

A Prefeitura ressalta que, caso identifique descarte irregular de lixo pela cidade, deve entrar em contato com a Guarda Civil Municipal (GCM) por meio do número 153 e realizar a denúncia de forma anônima.