Ferraz realiza ação de limpeza na R. Bruno Altafim 

Nesta quinta-feira (10), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, realizou uma ação de limpeza e revitalização nas ruas Bruno Altafim e Brasília. Durante os trabalhos, as equipes realizaram os serviços de limpeza, roçagem dos matos e pintura das sarjetas.
Esta ação faz parte do cronograma permanente de zeladoria do município, que contempla diferentes regiões da cidade com intervenções voltadas à conservação dos espaços públicos.
Segundo o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, a manutenção periódica é fundamental para garantir melhores condições nos locais de circulação e convivência da população.
“As equipes da Secretaria de Serviços Urbanos atuam de forma contínua em diferentes pontos da cidade, com serviços de limpeza e manutenção que ajudam a preservar os espaços públicos e proporcionar mais segurança para quem circula pelas vias do município. Esse trabalho é planejado e segue um cronograma que busca atender às demandas de cada região”, afirmou.
A Prefeitura ressalta que, caso identifique descarte irregular de lixo pela cidade, deve entrar em contato com a Guarda Civil Municipal (GCM) por meio do número 153 e realizar a denúncia de forma anônima.