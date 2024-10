Condemat+ e Senac formam a primeira turma do curso técnico em Guia de Turismo

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Guarulhos Celestino e Faccini formam a primeira turma do curso técnico em Guia de Turismo da região. O evento de conclusão da capacitação, realizado nesta quinta-feira (10), no Pipa Hub, em Mogi das Cruzes, fomenta os esforços da região para expandir o setor e a parceria com o Senac, que ampliará o convênio com a oferta de pós-graduação e a formação de uma nova turma de bolsistas em 2025.

A área do Condemat+ conta com sete Municípios de Interesse Turístico (MITs) - Guararema, Igaratá, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Branca e Santa Isabel - e a Estância Turística de Salesópolis, o que reforça o potencial turístico do território. A parceria do consórcio e o Senac é um movimento importante para fortalecer o turismo, pois além da capacitação de excelência, a expectativa é que os 19 estudantes possam ser absorvidos para atuarem nos municípios da região.

“Enxergávamos a necessidade de ter guias de turismo da nossa região, pois boa parte dos profissionais que moram nas cidades trabalham em outros lugares, como São Paulo. Agora, temos guias que vão atuar em nosso território, conhecem nossas atrações e ajudarão a criar uma região cada vez mais turística", destacou o membro da Câmara Técnica de Turismo do Condemat+, Édipo de Sousa Alves, Secretário Adjunto de Cultura e Turismo de Biritiba Mirim.

Ao longo de um ano os estudantes passaram por uma extensa programação que capacitou o grupo para criar roteiros e itinerários turísticos, intermediar a relação entre visitantes, comunidade e prestadores de serviços turísticos, assim como prestar informações turísticas no contexto local e regional.