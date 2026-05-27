Condemat+ terá participação inédita no Congresso Ambiental VIEX 2026

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) terá participação inédita no Congresso Ambiental VIEX (Cambi) 2026, um dos principais encontros voltados à sustentabilidade, inovação e políticas ambientais do País. A 9ª edição do evento será realizada nos dias 28 e 29 de maio, no Parque Ibirapuera, na capital paulista, reunindo líderes do setor ambiental, autoridades públicas, especialistas e representantes da sociedade civil. A expectativa é de mais de 250 palestrantes e cerca de 4 mil participantes ao longo dos dois dias de programação.
Na quinta-feira (28/05), o consórcio será representado pelo prefeito de Salesópolis e presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT), Rodolfo Marcondes, integrante da diretoria do Condemat+ como 2º tesoureiro. Ele participará do painel “Excelência na Gestão Pública e o Protagonismo das Cidades Sustentáveis".
Já na sexta-feira (29/05), o prefeito de Jacareí, Celso Florêncio, representará o consórcio no painel “Saneamento e a Segurança Hídrica Urbana”.
Para o presidente do Condemat+, prefeito Luis Camargo, a presença inédita do consórcio no congresso reforça o protagonismo regional nas pautas ambientais e de desenvolvimento sustentável.
“Participar de um evento deste porte é uma oportunidade importante para compartilhar experiências, fortalecer diálogos e ampliar a construção de soluções regionais. É fundamental posicionar o Condemat+ nos principais debates e eventos estratégicos do País”, destacou.