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Jornal Diário de Suzano - 26/05/2026
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Região

Prefeito Saulo Souza e primeira-dama Flavia Souza lançam Campanha do Agasalho 2026

Com mais de 200 pontos de arrecadação em espaços públicos, escolas, comércios e instituições sociais e religiosas, iniciativa do Fundo Social mobiliza a cidade para ajudar quem mais precisa

26 maio 2026 - 17h04Por De Poá
A Campanha do Agasalho 2026 foi lançada oficialmente nesta segunda-feira (25) pelo prefeito Saulo Souza e pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia SouzaA Campanha do Agasalho 2026 foi lançada oficialmente nesta segunda-feira (25) pelo prefeito Saulo Souza e pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza - (Foto: Luan Ibraim/Secom Poá)

Com o tema “Poá tem pressa para cuidar e abraçar”, a Campanha do Agasalho 2026 foi lançada oficialmente nesta segunda-feira (25) pelo prefeito Saulo Souza e pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza. A ação solidária tem como objetivo arrecadar roupas, calçados, cobertores e roupinhas para pets, todos em bom estado de conservação e higienizados, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social e ao cuidado de animais durante  a segunda edição do Mega Bazar Social.


A campanha contará com mais de 200 pontos de coleta espalhados pela cidade, incluindo prédios públicos, secretarias municipais, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), escolas, igrejas, supermercados, lojas e empresas parceiras. As caixas de arrecadação, produzidas em parceria com a empresa poaense Salute, já estão sendo distribuídas em centenas de pontos do município.


Durante o lançamento, o prefeito destacou a importância da mobilização da sociedade para ampliar o alcance da campanha e garantir acolhimento a quem mais precisa neste inverno. “Mais uma vez, Poá se une para cuidar das pessoas e fazer a diferença na vida de quem mais precisa. Em 2025, com iniciativas como o Mega Bazar Social e as operações de acolhimento às pessoas em situação de rua, nossa gestão mostrou que, quando pessoas de bem se unem, coisas boas acontecem. Esta nova corrente de solidariedade, esperança e amor fortalece ainda mais a nossa cidade”, afirmou.


O prefeito também ressaltou o empenho do Fundo Social e da primeira-dama na condução da campanha. “Toda essa linda corrente vem sendo liderada com muito carinho pela nossa primeira-dama Flavia Souza. Com o apoio da iniciativa privada, como a parceria com a empresa Salute, vamos espalhar centenas de caixas de arrecadação pela cidade para receber roupas, agasalhos e cobertores limpos e em bom estado, inclusive itens para aquecer os nossos pets. Tenho certeza de que cada doação levará acolhimento, dignidade e esperança para muitas famílias”, completou.


A primeira-dama e presidente do Fundo Social reforçou o caráter humano e acolhedor da ação. “Cada doação importa, cada gesto aquece uma vida e cada peça entregue representa um abraço para quem recebe. Nosso objetivo é mobilizar toda a cidade para transformar solidariedade em cuidado, esperança e dignidade para as famílias e também para os pets que precisam de ajuda neste período de frio”, destacou.

Como doar
Os itens doados devem estar limpos e em bom estado de conservação. Para participar, basta entregar as doações em um dos pontos de coleta identificados com os materiais da campanha. Todas as peças arrecadadas passarão por triagem e serão destinadas à segunda edição do Mega Bazar Social, promovido em breve pela Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e do Fundo Social.


A iniciativa permitirá que a população cadastrada no CadÚnico (Cadastro Único) escolha gratuitamente peças como agasalhos, calçados, cobertores, itens de cama, mesa e banho, além de roupas para crianças, adultos, idosos e animais de estimação.

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