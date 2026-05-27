Denúncias de violência digital contra mulher crescem 375%, apontam dados do Ligue 180

As denúncias de violência contra a mulher no ambiente digital aumentaram 375% no Alto Tietê. Segundo dados da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, entre janeiro e abril de 2026 foram 19 ocorrências contra quatro no mesmo período de 2025. As cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Guararema registraram denúncias.



As queixas consideram diversos tipos de violência contra a mulher, como psicológica, física, moral, patrimonial, sexual e outras.



Suzano registra o maior número de denúncias e aumento percentual. A cidade passou de duas para dez queixas, salto de 400%. Mogi passou de nenhum registro para quatro. Ferraz, Poá e Guararema passaram de nenhuma para uma denúncia no período. Por sua vez, Itaquá manteve a marca de duas queixas nos períodos analisados.

Na última quarta-feira (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que visa reforçar a proteção das mulheres no ambiente digital. O texto disciplina os deveres das plataformas digitais diante de crimes de violência contra mulheres na internet e institui mecanismos para prevenção e combate à essas violências online.



A partir de agora, as empresas deverão atuar para coibir a disseminação de crimes, fraudes e violências em seus ecossistemas e reduzir eventuais danos causados às vítimas. O decreto também determina que as plataformas mantenham canal específico, permanente e de fácil acesso para denúncias de conteúdos íntimos divulgados sem consentimento, com previsão de retirada do material em até duas horas após a notificação.

Ligue 180



A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, é um serviço para o enfrentamento à violência contra as mulheres. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

O serviço oferece orientações sobre leis, direitos das mulheres e serviços das redes de atendimento; informações sobre a localidade dos serviços especializados da rede de atendimento; registro e encaminhamento de denúncias aos órgãos competentes; e registro de reclamações e elogios sobre os atendimentos prestados pelos serviços da rede de atendimento.



É possível fazer a ligação de qualquer lugar do Brasil ou acionar o canal via chat no WhatsApp pelo número (61) 9610-0180.