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Jornal Diário de Suzano - 27/05/2026
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Região

Denúncias de violência digital contra mulher crescem 375%, apontam dados do Ligue 180

Queixas subiram de quatro em 2025 para 19 neste ano. Consideram diversos tipos de violência contra a mulher

27 maio 2026 - 05h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
DENÚNCIAS DE VIOLÊNCIA NO AMBIENTE DIGITAL Aumentaram na regiãoDENÚNCIAS DE VIOLÊNCIA NO AMBIENTE DIGITAL Aumentaram na região - (Foto: New Africa/AdobeStock)

As denúncias de violência contra a mulher no ambiente digital aumentaram 375% no Alto Tietê. Segundo dados da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, entre janeiro e abril de 2026 foram 19 ocorrências contra quatro no mesmo período de 2025. As cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Guararema registraram denúncias.


As queixas consideram diversos tipos de violência contra a mulher, como psicológica, física, moral, patrimonial, sexual e outras.


Suzano registra o maior número de denúncias e aumento percentual. A cidade passou de duas para dez queixas, salto de 400%. Mogi passou de nenhum registro para quatro. Ferraz, Poá e Guararema passaram de nenhuma para uma denúncia no período. Por sua vez, Itaquá manteve a marca de duas queixas nos períodos analisados.
Na última quarta-feira (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que visa reforçar a proteção das mulheres no ambiente digital. O texto disciplina os deveres das plataformas digitais diante de crimes de violência contra mulheres na internet e institui mecanismos para prevenção e combate à essas violências online. 


A partir de agora, as empresas deverão atuar para coibir a disseminação de crimes, fraudes e violências em seus ecossistemas e reduzir eventuais danos causados às vítimas. O decreto também determina que as plataformas mantenham canal específico, permanente e de fácil acesso para denúncias de conteúdos íntimos divulgados sem consentimento, com previsão de retirada do material em até duas horas após a notificação.
Ligue 180


A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, é um serviço para o enfrentamento à violência contra as mulheres. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.
O serviço oferece orientações sobre leis, direitos das mulheres e serviços das redes de atendimento; informações sobre a localidade dos serviços especializados da rede de atendimento; registro e encaminhamento de denúncias aos órgãos competentes; e registro de reclamações e elogios sobre os atendimentos prestados pelos serviços da rede de atendimento.


É possível fazer a ligação de qualquer lugar do Brasil ou acionar o canal via chat no WhatsApp pelo número (61) 9610-0180.

 

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