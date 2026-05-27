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Jornal Diário de Suzano - 27/05/2026
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Região

Simplifica Ferraz é lançado para agilizar serviços públicos e ampliar atendimento digital

Plataforma permite abertura de protocolos, acompanhamento de solicitações e acesso a serviços da Prefeitura pelo celular

27 maio 2026 - 14h32Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Durante a apresentação, a prefeita Priscila Gambale afirmou que a iniciativa busca aproximar ainda mais o poder público da populaçãoDurante a apresentação, a prefeita Priscila Gambale afirmou que a iniciativa busca aproximar ainda mais o poder público da população - (Foto: Isis Katarine/Secom Ferraz)

A Prefeitura de Ferraz lançou, nesta quarta-feira (27), o Simplifica Ferraz, novo sistema digital criado para centralizar serviços públicos e facilitar o acesso da população aos atendimentos municipais. O evento ocorreu no Paço Municipal e reuniu autoridades, vereadores, secretários municipais, servidores e convidados.

A ferramenta poderá ser acessada pelo celular e computador, permitindo que moradores façam solicitações, acompanhem protocolos em tempo real e tenham acesso a diferentes serviços sem a necessidade de comparecimento presencial em diversos setores da Prefeitura.

Durante a apresentação, a prefeita Priscila Gambale afirmou que a iniciativa busca aproximar ainda mais o poder público da população. “Mais moderna, transparente e próxima da população. Eu apresento a nossa plataforma Simplifica Ferraz”, declarou.

A prefeita também destacou que o sistema permitirá maior organização das demandas encaminhadas pelos moradores. “As secretarias terão acesso às informações e conseguirão acompanhar as demandas da população. Os eventos e ações da Prefeitura também estarão disponíveis na plataforma”, afirmou.

Entre os serviços disponíveis estão solicitações de iluminação pública, limpeza urbana, Cata-treco, serviços tributários, Ouvidoria Municipal e pedidos relacionados ao IPTU.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Hodirlei Martins Pereira, afirmou que a ferramenta representa um avanço tecnológico para a cidade. “Hoje vivemos na era digital e quem não se atualiza fica para trás. A Prefeitura de Ferraz está oferecendo um serviço moderno e acessível para a população”, disse.

Já o vice-prefeito Daniel Balke ressaltou que a modernização também fortalece a transparência da administração pública. “Não basta apenas realizar obras e serviços. É preciso ter uma cidade organizada e transparente. Agora a população poderá acessar os serviços diretamente pelo celular, tablet ou computador”, comentou.

Segundo o controlador-geral do município, Anderson de Lima Silva, o sistema foi desenvolvido nos últimos anos com apoio técnico de servidores municipais e parceria com a Fatec. Ele destacou que o objetivo é tornar o atendimento público mais rápido, organizado e eficiente.

De acordo com a administração municipal, novos serviços deverão ser incorporados gradualmente à plataforma.

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