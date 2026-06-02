Condemat+ visita Centro TEA Paulista e reforça pleito para implantação de equipamento na região

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) realizou, nesta segunda-feira (01/6), uma visita técnica ao Centro TEA Paulista e ao Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. A agenda teve como objetivo conhecer de perto as estruturas, ampliar o intercâmbio de experiências e fortalecer o diálogo para a implantação de um equipamento voltado ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no território do consórcio.



A comitiva foi recepcionada pelo secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, e contou com a participação do presidente do Condemat+ e chefe do Executivo de Arujá, Luis Camargo, além dos prefeitos Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos) e Rodolfo Marcondes (Salesópolis).



Pela manhã, o grupo conheceu o Centro TEA Paulista, equipamento inaugurado em 2025 e considerado referência no acolhimento, orientação e inclusão de pessoas com TEA. A visita é um desdobramento do protocolo de intenções firmado em abril entre o Condemat+, o Centro de Referência e Apoio para Pessoas com TEA e o Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência, que prevê apoio técnico e capacitação contínua para profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social.



Além de discutir encaminhamentos para a implantação de um Centro TEA na região, a comitiva reforçou a proposta de capacitação de médicos das redes municipais para emissão de laudos por meio do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC). O equipamento estadual oferece atendimento gratuito presencial e remoto, apoio psicossocial, salas sensoriais, emissão da CIPTEA, atividades esportivas e culturais, biblioteca, programas de capacitação e iniciativas voltadas à empregabilidade inclusiva.



“Esta visita representa mais um importante passo dentro do convênio firmado em abril. Tivemos a oportunidade de conhecer um equipamento moderno e eficiente. Reforçamos nosso pleito para que a região do Alto Tietê possa contar com uma estrutura semelhante, ampliando o atendimento e o suporte às famílias. Agradeço ao secretário Marcos da Costa e ao Governo do Estado pela parceria e pelo diálogo permanente em favor da inclusão”, destacou Luis Camargo.



No período da tarde, a comitiva visitou o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, considerado o principal complexo de excelência do esporte paralímpico da América Latina e um dos mais modernos do mundo. Inaugurado em 2016, o espaço possui 95 mil metros quadrados de área construída, atende cerca de 4 mil atletas por mês e é referência em treinamento, desenvolvimento esportivo, inclusão e competições de alto rendimento para 20 modalidades.



Também participaram da agenda Ronilson Silva, coordenador da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência do Condemat+ e diretor da Prefeitura de Arujá; Mayara Maia, secretária de Acessibilidade de Guarulhos; Mila Boigues e Hadla Issa, presidente do Fundo Social e secretária da Mulher de Itaquaquecetuba, respectivamente; Juliana Dualibe, secretária de Desenvolvimento Social de Jacareí; Silvanei Mamed, secretário de Saúde de Poá; Andréa Pereira de Souza e Lourenço Francisco de Oliveira Júnior, secretária de Educação e presidente da Câmara Municipal de Salesópolis, respectivamente; Alex Santos, secretário de Governo de Suzano; além de representantes dos municípios de Guararema e Mogi das Cruzes.