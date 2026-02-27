Itaquá Park Shopping recebe K2MMA Fight Night neste sábado

O Itaquá Park Shopping recebe o evento esportivo K2MMA Fight Night 8 neste sábado (28/02). O evento de MMA ocorre a partir das 16h, com lutas de jiu-jitsu, K1 e MMA semi-profissional, incluindo quatro lutas profissionais com disputa de cinturão, por meio de um combate internacional. O evento, que ocorre na Portaria 2, terá bilheteria no valor de R$ 40,00.

Apoiado pelo Itaquá Park Shopping, o confronto é organizado por Cleber Sousa, conhecido no mundo das lutas marciais como Clebinho. Ele é um renomado lutador de MMA e ex-campeão duplo (peso-médio e meio-médio) da organização SFT (Standout Fighting Tournament), onde construiu grande parte de sua trajetória vitoriosa.

As disputas serão divididas em duas partes: a primeira contará com lutas de jiu-jitsu infantil, juvenil e adulto; já a segunda terá combates de K1 e MMA. No card principal, haverá quatro lutas profissionais, o que tornará o espetáculo ainda mais emocionante, com a disputa de cinturão em um confronto internacional.

“Receber o K2MMA Fight Night reforça o compromisso do Itaquá Park Shopping em proporcionar experiências diferenciadas ao nosso público. Trazer um evento esportivo dessa magnitude para dentro do shopping amplia nossas opções de entretenimento e valoriza o esporte”, explica Daniel Ercket, gerente de Marketing do Itaquá Park Shopping

Sobre o Itaquá Park Shopping

Inaugurado em 2017, o Itaquá Park Shopping é o primeiro shopping center de Itaquaquecetuba e oferece um amplo mix de lojas, serviços e opções de lazer e entretenimento. Com mais de 120 lojas, sendo cinco âncoras nacionais, quatro megalojas, cinema, da rede Cinépolis, Poupatempo, Supermercado Nagumo, Clínica de Saúde, Loja de moda Caedu e muito mais. O empreendimento recebe anualmente 6 milhões de visitantes e se tornou um destino indispensável para quem busca qualidade e conveniência. Está localizado estrategicamente na estrada municipal do Mandi, 1.205, no bairro Jardim Adriane, com saída para a Rodovia Governador Mário Covas Júnior.

Acessibilidade e Transporte Público

O Itaquá Park Shopping está bem conectado com a cidade de Itaquá e outras regiões vizinhas, oferecendo diversas opções de acesso por transporte público. Com linhas municipais e intermunicipais.

